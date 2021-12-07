«Барса» рассчитывала в бюджете, что выйдет в 1/4 финала ЛЧ. Ущерб от вылета – более 30 млн евро

Вылет «Барселоны» из Лиги чемпионов ударит по клубу в финансовом плане.

Как сообщает Mundo Deportivo, в бюджете каталонский клуб, как и всегда, рассчитывал, что выйдет минимум в 1/4 финала ЛЧ.

Ущерб от вылета из Лиги чемпионов оценивается в более чем 30 миллионов евро.

«Барса» надеялась получить 9,6 млн за попадание в 1/8 финала, 10,6 млн за выход в четвертьфинал – плюс доходы от спонсоров, ТВ и матчдэя.

Теперь каталонскому клубу нужно доходить минимум до финала Лиги Европы, чтобы компенсировать потери.

Примечательно, что за выход в 1/16 финала клуб получит только 500 тысяч евро. За выход в 1/8 финала турнира дадут 1,8 млн.

Для сравнения: за выход в финал ЛЧ дают 15,5 млн, за выход в финал ЛЕ – 4,6 млн. За победу в ЛЧ дают 20 млн, в ЛЕ – 8,6 млн.