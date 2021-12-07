«Локомотив» 4 сезона подряд не выходит в плей-офф еврокубков, занимая последнее место в группе

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«Локомотив» уступил «Марселю» (0:1) в матче шестого тура группового этапа Лиги Европы.

Московский клуб завершил выступления в турнире, заняв четвертое место в группе E.

Таким образом, железнодорожники на протяжении последних четырех сезонов не выходят в плей-офф еврокубкового соревнования.

Все эти четыре года «Локомотив» занимал последнее место в группе еврокубков. В трех предыдущих сезонах московский клуб выступал на групповом этапе Лиги чемпионов.

В последний раз «Локомотив» выступал в плей-офф еврокубка в сезоне-2017/18. Тогда команда дошла до 1/8 финала Лиги Европы.

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