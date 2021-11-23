Киммих пропустит остаток года из-за небольших проблем с легкими. Он переболел ковидом

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«Бавария» сообщила, что полузащитник Йозуа Киммих пропустит остаток года. 

У него небольшие проблемы с легкими после перенесенного коронавируса. Футболист пропустит матчи против «Майнца», «Штутгарта» и «Вольфсбурга». 

«Я рад, что моя самоизоляция, вызванная коронавирусом, закончилась. У меня все хорошо, но я еще не могу полноценно тренироваться из-за небольшой инфильтрации в легких. 

Поэтому я проведу несколько восстановительных тренировок и не могу дождаться, чтобы полностью вернуться в строй в январе», – сказал Киммих.

Инфильтрат – участок живой ткани, характеризующийся наличием обычно не свойственных ему клеточных элементов, увеличенным объемом и повышенной плотностью

Напомним, Киммих был одним из пяти футболистов «Баварии», отказавшихся делать прививку от коронавируса. Он говорил, что не выступает против вакцинации, но хочет изучить долгосрочные последствия этого процесса.

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