Киммих пропустит остаток года из-за небольших проблем с легкими. Он переболел ковидом

сообщила, что полузащитник пропустит остаток года.

У него небольшие проблемы с легкими после перенесенного коронавируса. Футболист пропустит матчи против «Майнца», «Штутгарта» и «Вольфсбурга».

«Я рад, что моя самоизоляция, вызванная коронавирусом, закончилась. У меня все хорошо, но я еще не могу полноценно тренироваться из-за небольшой инфильтрации в легких.

Поэтому я проведу несколько восстановительных тренировок и не могу дождаться, чтобы полностью вернуться в строй в январе», – сказал Киммих.

Инфильтрат – участок живой ткани, характеризующийся наличием обычно не свойственных ему клеточных элементов, увеличенным объемом и повышенной плотностью

Напомним, Киммих был одним из пяти футболистов «Баварии», отказавшихся делать прививку от коронавируса. Он говорил, что не выступает против вакцинации, но хочет изучить долгосрочные последствия этого процесса.