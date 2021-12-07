Россия вышла на 9-е место в таблице коэффициентов УЕФА, опередив Шотландию. «Спартак» принес больше всего очков

Российские клубы завершили выступление на групповом этапе еврокубков.

«Спартак» после победы на «Легией» занял первое место в группе и напрямую вышел в 1/8 финала турнира. Благодаря этому красно-белые набрали 7 очков в таблицу коэффициентов УЕФА – 2 за победу в матче, 4 – за первое место в группе ЛЕ, 1 – за выход в 1/8 финала ЛЕ.

Всего на данный момент «Спартак» набрал 12 рейтинговых очков – больше всего среди российских команд. «Зенит» набрал 8 очков, «Сочи» – 3, – 2, «Рубин» – 0,5.

Таким образом, коэффициент России, учитываемый в таблице коэффициентов, в этом сезоне составляет 5,100 балла (25,5 баллов, набранных командами , делятся на 5 – число клубов).

Теперь у российских клубов по итогам последних пяти сезонов 34,282 балла, что позволило России выйти на 9-е место в таблице коэффициентов, опередив Шотландию (34,100 балла).

От России в плей-офф еврокубков вышли (1/8 ЛЕ) и (стыки ЛЕ), от Шотландии – «Рейнджерс» (стыки ЛЕ) и «Селтик» (стыки Лиги конференций).