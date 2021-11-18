Михаил Коляда вернулся к прошлогодней произвольной программе «Белый ворон»

Тренер российского фигуриста Михаила Коляды Алексей Мишин рассказал, что спортсмен вернулся к прошлогодней произвольной программе «Белый ворон» на музыку к фильму «Нуреев».

«Когда мы приступили к работе над произвольной программой «Список Шиндлера», я не был абсолютно уверен, что эта программа будет лучше, чем «Белый ворон». И вероятность возвращения (к «Ворону») была со мной.

Но я прекрасно понимал, что если бы мы продолжили без перерыва с августа месяца катать «Белого ворона», он бы вскоре превратился из великолепного белого ворона в обтрепанную надоевшую ворону. Безусловно, нужна была новая программа.

«Шиндлер» уже был в истории фигурного катания. Но эта музыка все-таки великая. Нужно было использовать возможность дать спортсмену новый пласт хореографии, новую двигательную канву, новые чувства и эмоции.

Бескомпромиссность в отношении «Списка Шиндлера», которую я обозначил на старте сезона – естественный и правильный ход, который позволил Мише и всему коллективу без оглядки работать. С удовлетворением могу сказать, что программа «Список Шиндлера» получилась бесспорно достойная.

Хочу сказать также, что возможность возвращения к «Белому ворону» обсуждалась мной с рядом доверенных журналистов, – они это знают, – и руководство федерации тоже было в курсе дел», – сказал Мишин.

Коляда знает, в чем его проблема, но не говорит. Мы скажем за него