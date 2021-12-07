Карасев обслужит матч «Динамо» – «Зенит» и другие назначения судей на 18-й тур РПЛ

Назначены судьи и инспекторы на матчи 18-го тура РПЛ.
11 декабря (суббота)
«Крылья Советов» – «Рубин»: судья – Алексей Сухой, ассистенты судьи – Валентин Мурашов, Андрей Болотенков; резервный судья – Евгений Буланов; ВАР – Иван Сиденков; AВАР – Денис Березнов; инспектор – Гаряфий Жафяров.
ЦСКА – «Арсенал»: судья – Игорь Панин, ассистенты судьи – Андрей Веретешкин, Арам Петросян; резервный судья – Анастасия Пустовойтова; ВАР – Евгений Турбин; AВАР-1 – Алексей Стипиди; AВАР-2 – Артем Чистяков; инспектор – Алексей Тюмин.
«Ростов» – «Урал»: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Владислав Назаров, Наиль Сейфетдинов; резервный судья – Рафаэль Шафеев; ВАР – Павел Шадыханов; AВАР – Николай Богач; инспектор – Сергей Мартынов.
12 декабря (воскресенье)
«Динамо» – «Зенит»: судья – Сергей Карасев, ассистенты судьи – Алексей Лунев, Максим Гаврилин; резервный судья – Павел Шадыханов; ВАР – Владимир Москалев; AВАР – Игорь Демешко; инспектор – Эдуард Малый.
«Ахмат» – «Химки»: судья – Алексей Амелин, ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян, Владимир Миневич; резервный судья – Константин Аверьянов; ВАР – Владислав Безбородов; AВАР-1 – Дмитрий Чельцов; AВАР-2 – Андрей Веретешкин; инспектор – Николай Левников.
«Краснодар» – «Нижний Новгород»: судья – Евгений Кукуляк, ассистенты судьи – Александр Богданов, Константин Шаламберидзе; резервный судья – Олег Соколов; ВАР – Евгений Турбин; AВАР – Антон Кобзев; инспектор – Вячеслав Харламов.
«Локомотив» – «Уфа»: судья – Артем Любимов, ассистенты судьи – Дмитрий Жвакин, Дмитрий Ермаков; резервный судья – Роман Сафьян; ВАР – Виталий Мешков; AВАР-1 – Алексей Воронцов; AВАР-2 – Ян Бобровский; инспектор – Александр Гончар.
13 декабря (понедельник)
«Сочи» – «Спартак»: судья – Сергей Иванов, ассистенты судьи – Валерий Данченко, Роман Усачев; резервный судья – Максим Перезва; ВАР – Кирилл Левников; AВАР – Егор Болховитин; инспектор – Сергей Мацюра.