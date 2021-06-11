Владислав Третьяк: «Хоккей объединяет всех россиян и играет большую роль в патриотическом воспитании молодежи»

Президент ФХР рассказал о выставке «75 лет отечественному хоккею» в здании Государственной думы РФ.

В числе экспонатов выставки представлены международные кубки и медали, завоеванные нашей сборной в разные годы, а также элементы советской спортивной экипировки.

«Хотелось бы выразить благодарность , что у нас выдалась возможность открыть эту выставку.

Она очень много значит – и для всех ветеранов, и для действующих хоккеистов, и, уверен, для всех болельщиков. Мы празднуем 75-летие отечественного хоккея – нашего национального вида спорта.

Все стенды на этой выставке очень дороги, потому что каждая медаль, каждый кубок – это пот, кровь, командная игра. Это болельщики, которые своей поддержкой вдохновляют хоккеистов на победу.

Одна из главных задач Федерации хоккея России – сохранить победные традиции, которые существуют в нашем хоккее, и через них стремиться к новым успехам.

И я рад, что сегодня хоккей объединяет всех россиян и играет большую роль в патриотическом воспитании нашей молодежи», – сказал Третьяк.