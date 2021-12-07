😞 «Локомотив» проиграл «Марселю» (0:1) и занял последнее место в группе Лиги Европы

В 6-м туре группового этапа в гостях уступил (0:1).

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 35-й минуте единственный гол после подачи углового забил форвард французского клуба Аркадиуш Милик. На 80-й минуте полузащитник «Марселя» Валантен Ронжье был удален за две желтых карточки.

После этого поражения команда Маркуса Гиздоля заняла последнее место в группе E и не сыграет ни в плей-офф Лиги Европы, ни в плей-офф Лиги конференций.

Таблицы ЛЕ

Статистика ЛЕ