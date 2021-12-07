😞 «Локомотив» проиграл «Марселю» (0:1) и занял последнее место в группе Лиги Европы

В 6-м туре группового этапа Лиги Европы «Локомотив» в гостях уступил «Марселю» (0:1).
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 35-й минуте единственный гол после подачи углового забил форвард французского клуба Аркадиуш Милик. На 80-й минуте полузащитник «Марселя» Валантен Ронжье был удален за две желтых карточки.
После этого поражения команда Маркуса Гиздоля заняла последнее место в группе E и не сыграет ни в плей-офф Лиги Европы, ни в плей-офф Лиги конференций.
- Дата проведения
- 9 декабря, 23.00, «Оранж Велодром»
- Гол:
- 1:0 – 35 Милик.
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Марсель –
Манданда, Салиба, Балерди, Луан Перес, Жерсон, Гендузи (Лирола, 69), Гуйе (Камара, 68), Ронжье, Ундер (Луис Энрике, 86), Милик (Пайет, 68), де ла Фуэнте (Дьенг, 82).
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Локомотив –
Худяков, Ненахов, Пабло (Лисакович, 84), Едвай, Рыбус, Бабкин, Бека-Бека, Петров, Марадишвили (Тикнизян, 56), Смолов, Камано (Рыбчинский, 32).
- Удаление:
- Ронжье (80).