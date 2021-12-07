😞 «Локомотив» проиграл «Марселю» (0:1) и занял последнее место в группе Лиги Европы

Теги Локомотив Марсель Лига Европы УЕФА Аркадиуш Милик онлайны Футбол

В 6-м туре группового этапа Лиги Европы «Локомотив» в гостях уступил «Марселю» (0:1).

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 35-й минуте единственный гол после подачи углового забил форвард французского клуба Аркадиуш Милик. На 80-й минуте полузащитник «Марселя» Валантен Ронжье был удален за две желтых карточки.

После этого поражения команда Маркуса Гиздоля заняла последнее место в группе E и не сыграет ни в плей-офф Лиги Европы, ни в плей-офф Лиги конференций.

Марсель Франция – Локомотив Россия 1:0 (1:0, 0:0)
Дата проведения
9 декабря, 23.00, «Оранж Велодром»
превью матча текстовый онлайн статистика
Гол:
1:0 – 35 Милик.
МарсельМанданда, Салиба, Балерди, Луан Перес, Жерсон, Гендузи (Лирола, 69), Гуйе (Камара, 68), Ронжье, Ундер (Луис Энрике, 86), Милик (Пайет, 68), де ла Фуэнте (Дьенг, 82).
ЛокомотивХудяков, Ненахов, Пабло (Лисакович, 84), Едвай, Рыбус, Бабкин, Бека-Бека, Петров, Марадишвили (Тикнизян, 56), Смолов, Камано (Рыбчинский, 32).
Предупреждения:
Гуйе (17), Камано (24), Марадишвили (26), Смолов (56), Ронжье (63), Тикнизян (87).
Удаление:
Ронжье (80).

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