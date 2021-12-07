Витория о будущем: «Я тренер «Спартака» и лоялен клубу. О слухах можете спросить у других»

Главный тренер «Спартака» ответил на вопрос о своем будущем в московском клубе после выхода в 1/8 финала .

– Планируется ли у вас встреча с руководством клуба по итогам первой части сезона?

– Я продолжу работать максимально честно с максимальным профессионализмом, чтобы добиться своей цели. А моя цель – выиграть следующий матч.

Что касается других вопросов, каких-то слухов – вы можете спросить об этом у других. О себе скажу лишь одно: я тренер . И этому клубу я максимально лоялен, – сказал Витория.