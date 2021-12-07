Витория о будущем: «Я тренер «Спартака» и лоялен клубу. О слухах можете спросить у других»

Теги Спартак премьер-лига Россия Лига Европы УЕФА Руй Витория Спорт-Экспресс Футбол

Главный тренер «Спартака» Руй Витория ответил на вопрос о своем будущем в московском клубе после выхода в 1/8 финала Лиги Европы.

– Планируется ли у вас встреча с руководством клуба по итогам первой части сезона?

– Я продолжу работать максимально честно с максимальным профессионализмом, чтобы добиться своей цели. А моя цель – выиграть следующий матч.

Что касается других вопросов, каких-то слухов – вы можете спросить об этом у других. О себе скажу лишь одно: я тренер «Спартака». И этому клубу я максимально лоялен, – сказал Витория.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные