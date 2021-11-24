Светлана Журова: «Самая большая угроза олимпийскому движению — не политические бойкоты, а то, что с трансгендерами происходит»

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова заявила. что не считает дипломатический бойкот Олимпиады-2022 в Пекине со стороны США угрозой олимпийскому движению.

«Олимпийскому движению ничего не угрожает. Если бы они запретили своим спортсменам поехать на Олимпиаду в , это бы уже угрожало.

Самая большая угроза, в моем понимании,— не политические бойкоты, а то, что с трансгендерами происходит. Сам человек может определить, за какой пол он выступает. Это сейчас начинает происходить, и МОК почти разрешил это.

И тут вопрос, будет ли женский спорт вообще на Олимпиаде после этого. Поэтому понятно, что Олимпийское движение неким образом ставит всех в очень неудобное положение: чтобы трансгендеры появились в составе той или иной команды, многим странам надо поменять национальное спортивное законодательство.

Но мы же понимаем, что не все страны готовы к этому. Получается, что уже приезд на Олимпиаду разных команд будет не очень равным. В каких-то будут трансгендеры. А другие страны будут обвинять: почему вы этого не сделали? У вас было такое право, а вы не воспользовались.

Поэтому бойкоты политические — это первые ласточки, которые уже были. А новые тенденции — более страшные для олимпийского движения», – сказала Журова.

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