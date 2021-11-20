Евролига. «Зенит» уступил «Фенербахче», УНИКС на выезде играет с «Маккаби» и другие матчи

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В четверг, 9 декабря, в рамках 14-го раунда Евролиги-2021/22 проходят пять матчей, включая два с участием российских команд.

Санкт-петербургский «Зенит» дома уступил турецкому «Фенербахче».

Казанский УНИКС на выезде играет с тель-авивским «Маккаби».

Евролига

Регулярный чемпионат

Зенит Россия  –  Фенербахче Беко Турция 80:86 (18:16, 23:24, 21:21, 18:25)
Дата проведения
9 декабря, 20.00, «Сибур Арена»
Онлайн матча
Зенит
Лойд (19 + 6 потерь), Мики (8), Гудайтис (7 + 7 подборов), Карасев (3), Понитка (3 + 5 потерь) – старт; Кузминскас (17), Бэрон (8), Зубков (8), Фрэнкэмп (5), Пушков (2), Пойтресс (0).
Фенербахче Беко
Веселы (32), Пьер (13), Букер (10), Хенри (7 + 6 передач), Биберович (2) – старт; Де Коло (18 + 8 передач), Хазер (2), Махмутоглу (1), Полонара (1), Бирсен (0), Дювериоглу (0).

Црвена Звезда MTS Сербия  –  Олимпиакос Греция 53:53 (3 четверть)
Дата проведения
9 декабря, 21.00, «Александар Николич Холл»
Онлайн матча
Црвена Звезда MTS
Калинич (15), Давидовац (11), Кузмич (4), Уолтерс (3), Лазич (2) – старт; Иванович (7), Митрович (6), Холлинз (3), Добрич (0), Маркович (0), Симонович (0).
Олимпиакос
Дорси (13), Везенков (12), Папаниколау (3), Фалль (2), Уолкап (0) – старт; Мартин (8), Слукас (5), Маккиссик (5), Ларендзакис (3), Жан-Шарль (2), Принтезис (0).

Бавария Германия  –  Анадолу Эфес Турция 34:32 (2 четверть)
Дата проведения
9 декабря, 21.45, «Ауди Доум»
Онлайн матча
Бавария
Рубит (10), Уолден (6), Лучич (6), Томас (5), Уайлер-Бэбб (0) – старт; Хантер (2), Обст (0), Шишко (0), Ярамаз (0).
Анадолу Эфес
Бобуа (8), Пляйсс (7), Мицич (1), Симон (0), Морман (0) – старт; Ларкин (7), Петрушев (3), Данстон (2), Брайант (0).

Маккаби Плейтика Израиль  –  УНИКС Россия 10:14 (1 четверть)
Дата проведения
9 декабря, 22.05, «Менора-Мивтахим Арена»
Онлайн матча
Маккаби Плейтика
Уилбекин (0), Эванс (0), Уильямс (0), Калояро (0), Жижич (0).
УНИКС
Браун (0), Брэнтли (0), Браун (0), Узинский (0), Хезоня (0).

Битси Баскония Испания  –  LDLC АСВЕЛ Франция
Дата проведения
9 декабря, 22.30, «Фернандо Буэса Арена»
Онлайн матча

Положение команд: Реал Испания – 11-2, Барселона Испания – 11-2, Олимпиакос Греция – 9-4, Милан Италия – 8-5, ЦСКА Россия – 8-5, Зенит Россия – 8-6, УНИКС Россия – 7-6, Маккаби Плейтика Израиль – 7-6, Виллербан Франция – 7-6,  Анадолу Эфес Турция – 6-7, Бавария Германия – 6-7, Монако Монако – 5-8, Црвена Звезда Сербия – 5-8, Альба Германия – 5-8, Фенербахче Турция – 5-9, Баскония Испания – 4-9, Панатинаикос Греция – 3-10, Жальгирис Литва – 3-10.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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