Евролига. «Зенит» уступил «Фенербахче», УНИКС на выезде играет с «Маккаби» и другие матчи

В четверг, 9 декабря, в рамках 14-го раунда Евролиги-2021/22 проходят пять матчей, включая два с участием российских команд.

Санкт-петербургский «Зенит» дома уступил турецкому «Фенербахче».

Казанский УНИКС на выезде играет с тель-авивским «Маккаби».

Регулярный чемпионат

Положение команд: Реал Испания – 11-2, Барселона Испания – 11-2, Олимпиакос Греция – 9-4, Милан Италия – 8-5, ЦСКА Россия – 8-5, Зенит Россия – 8-6, УНИКС Россия – 7-6, Маккаби Плейтика Израиль – 7-6, Виллербан Франция – 7-6, Анадолу Эфес Турция – 6-7, Бавария Германия – 6-7, Монако Монако – 5-8, Црвена Звезда Сербия – 5-8, Альба Германия – 5-8, Фенербахче Турция – 5-9, Баскония Испания – 4-9, Панатинаикос Греция – 3-10, Жальгирис Литва – 3-10.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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