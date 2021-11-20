Евролига. «Зенит» уступил «Фенербахче», УНИКС на выезде играет с «Маккаби» и другие матчи

В четверг, 9 декабря, в рамках 14-го раунда Евролиги-2021/22 проходят пять матчей, включая два с участием российских команд.
Санкт-петербургский «Зенит» дома уступил турецкому «Фенербахче».
Казанский УНИКС на выезде играет с тель-авивским «Маккаби».
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 9 декабря, 20.00, «Сибур Арена»
- Зенит
- Лойд (19 + 6 потерь), Мики (8), Гудайтис (7 + 7 подборов), Карасев (3), Понитка (3 + 5 потерь) – старт; Кузминскас (17), Бэрон (8), Зубков (8), Фрэнкэмп (5), Пушков (2), Пойтресс (0).
- Дата проведения
- 9 декабря, 21.00, «Александар Николич Холл»
- Црвена Звезда MTS
- Калинич (15), Давидовац (11), Кузмич (4), Уолтерс (3), Лазич (2) – старт; Иванович (7), Митрович (6), Холлинз (3), Добрич (0), Маркович (0), Симонович (0).
- Дата проведения
- 9 декабря, 21.45, «Ауди Доум»
- Бавария
- Рубит (10), Уолден (6), Лучич (6), Томас (5), Уайлер-Бэбб (0) – старт; Хантер (2), Обст (0), Шишко (0), Ярамаз (0).
- Дата проведения
- 9 декабря, 22.05, «Менора-Мивтахим Арена»
- Дата проведения
- 9 декабря, 22.30, «Фернандо Буэса Арена»
Положение команд: Реал Испания – 11-2, Барселона Испания – 11-2, Олимпиакос Греция – 9-4, Милан Италия – 8-5, ЦСКА Россия – 8-5, Зенит Россия – 8-6, УНИКС Россия – 7-6, Маккаби Плейтика Израиль – 7-6, Виллербан Франция – 7-6, Анадолу Эфес Турция – 6-7, Бавария Германия – 6-7, Монако Монако – 5-8, Црвена Звезда Сербия – 5-8, Альба Германия – 5-8, Фенербахче Турция – 5-9, Баскония Испания – 4-9, Панатинаикос Греция – 3-10, Жальгирис Литва – 3-10.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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