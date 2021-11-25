Россия сыграет с Польшей в стыках, Италия или Португалия мимо ЧМ, 28-й хет-трик Овечкина, коллекция рекордов Валиевой, золото в лыжах, переход Рангника в «МЮ» согласован и другие новости

1. Сборная России встретится с Польшей в полуфинале стыков ЧМ-2022, а в случае победы поборется за поездку в Катар со Швецией или Чехией. Обе игры наша команда, если выйдет в финал, проведет дома. Карпин назвал жребий «не плохим и не хорошим» и рассказал, что может обратиться за советом к Черчесову – тот не против.

2. Куда меньше повезло Португалии и Италии, которые попали в одну сетку и, вероятно, встретятся в финале. Кто-то из них на ЧМ точно не поедет. Италия уже вовсю готовится и хочет натурализовать несколько бразильцев. Все пары стыков можно изучить здесь.

3. Александр Терентьев выиграл классический спринт на Кубке мира по лыжам, опередив Йоханнеса Клэбо – победа России в первой гонке сезона! Александр Большунов выбыл в четвертьфинале и отказался общаться с журналистами.

4. Валиева с мировым рекордом выиграла короткую программу на Гран-при России и теперь собрала всю коллекцию рекордов среди женщин в фигурном катании. Камила не сдержал слез после выступления, которое посвятила покойной бабушке. Второе место у Туктамышевой, исполнившей без падений короткую программу.

Японец Томоно выиграл короткую у мужчин, в парном катании лидируют Павлюченко и Ходыкин, Синицина и Кацалапов победили в ритм-танце.

5. В НХЛ «Вашингтон» обыграл «Флориду» (4:3), Овечкин сделал 28-й хет-трик в карьере и разделил 6-е место в истории по их числу.

У него стало 748 голов в регулярных чемпионатах, до идущего на 3-м месте в списке лучших снайперов в истории Яромира Ягра – 18 шайб.

«Виннипег» разгромил «Миннесоту» (7:1), Капризов во 2-й раз в сезоне набрал 4 (1+3) очка. «Тампа» обыграла «Сиэтл» (3:0), у Василевского 2-й шатаут подряд и 200-я победа в лиге – он добрался до этой отметки быстрее всех в истории, кроме Драйдена. Все результаты дня – здесь.

6. «МЮ» и «Локомотив» согласовали переход Ральфа Рангника. Московский клуб полагает, что эта сделка поднимет их имидж в Европе. В «Локо» немца сменит его правая рука – Ларс Корнетка.

7. В КХЛ «Сибирь» отыгралась с 0:2 и победила «Авангард», «Трактор» отыгрался за 45 секунд до конца и обыграл «Локомотив» в овертайме. ЦСКА был сильнее «Йокерита», все результаты дня – здесь.

8. Министерство спорта утвердило Жамнова главным тренером сборной России по хоккею.

9. НБА. 32 очка Карри помогли «Голден Стэйт» выиграть у «Портленда», «Финикс» обыграл «Нью-Йорк» и довел победную серию до 15 матчей, «Чикаго» разгромил «Орландо» на выезде и другие результаты.

10. Непомнящий и Карлсен сыграли вничью в первой партии матча за звание чемпиона мира.

11. Умер Герман Зонин. Бывшему тренеру «Зенита» и сборной СССР было 95 лет.

12. «Милан» продлил контракт с главным тренером Стефано Пиоли.

13. Вице-спикер Госдумы предложил МОК признать киберспорт олимпийским видом спорта.

14. Журналист потребовал у Юргена Клоппа извинений за высказывания о Кубке Африки, но получил мощный отпор от тренера «Ливерпуля».

Цитаты дня

Черданцев о сборной России: «Отличный жребий! Два матча дома! Все в Катар!»

Клэбо о победе Терентьева: «Да, еще один русский. Не один, так другой. Они появляются из-за спины и бегут быстрее, чем мы когда-либо»

Хачатурянц о коррупции в судействе: «Получил слово акционеров клубов, что это прекратится»

Аленичев о детском футболе: «В России хватает талантов, но многие зациклены на гаджетах. И выбирать не из кого»

Владимир Зеленский: «Представители Украины и России обсуждают участие Ахметова в государственном перевороте. Есть звуковая информация»

Инфантино о противниках идеи ЧМ раз в 2 года: «Те, кто наверху, не хотят ничего менять, они опасаются за свои лидирующие позиции»

Кудряшов об автоголе: «Чувствовал, что подвел команду и страну. Переживал не за себя, а за близких, но большинство людей реально поддерживали»