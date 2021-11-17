Кудряшов об автоголе: «Чувствовал, что подвел команду и страну. Переживал не за себя, а за близких, но большинство людей реально поддерживали»

Защитник сборной России Федор Кудряшов рассказал об эмоциях после автогола в матче квалификации ЧМ-2022 против (0:1).

«После финального свистка я сразу ушел в подтрибунку. Навстречу шел кто-то из ребят, поддержали меня. Георгиевич (Валерий Карпин – прим. Sports.ru) и тренерский штаб тоже подошли.

Естественно, мы все видели группу поддержки из России. Было приятно, когда мы входили перед игрой на гимн и слышали наших болельщиков, несмотря на полный стадион хорватов. После игры я был не в состоянии подойти и поблагодарить их. Наверное, это неправильно. Но на тот момент я ушел в себя.

В раздевалке никто ничего не говорил. Я сидел, опустив голову, очень сильно переживал. Чувствовал, что подвел команду и страну. Хоть и не назовешь это ошибкой, а лишь стечением обстоятельств, но мне было тяжело в тот момент. Ребята подходили и поддерживали меня, главный тренер тоже.

Федя Смолов сказал: «Тезка, все бывает, это футбол. Нужно двигаться дальше». Думаю, он как никто другой понимал меня. Наверное, его ситуация была тяжелее моей. Так что его слова были для меня важны.

Получил много сообщений от родных и близких. Приятно удивило, что было много сообщений от людей, с которыми мало общался или вообще давно не связывался. Все писали слова поддержки. Удивился, когда получил сообщения от комментаторов и журналистов.

Понял, что ничего не изменится, если начну себя убивать и во всем обвинять. Ситуация произошла, ничего уже не изменишь.

Я тогда тоже для себя понял, что мне нужно просто собраться и перевернуть страницу. Надеюсь, смогу помочь сборной в марте и забью уже не в свои ворота, а в чужие. Это моя цель на предстоящие три-четыре месяца. Может быть, не забитым мячом, но всем, чем могу помочь сборной выйти на чемпионат мира...

После игры мне сестра написала: «Ничего не читай, я за тебя все прочитала. Мы тебя любим, мы с тобой».

Закрыл комментарии в инстаграме. Понимал, что сейчас обрушится волна негатива. Переживал не за себя, а за близких – супругу и дочку. У них тоже есть аккаунты. Но потом я увидел, что большинство людей, процентов 85-90, не злословили, а реально поддерживали. До сих пор получаю теплые слова, это приятно.

В России недостаточно внимания уделяется психологии спортсменов. Это немаловажная составляющая футбола. Если брать сборную, то я думаю, что тренерский штаб найдет способы, как вывести ментальность футболистов на новый уровень. Без этого никуда нельзя – нужно быть готовым к любым ситуациям.

Мне помогло чтение и общение с людьми, которые в этом разбираются. В том числе и с психологами. Это касается не только спорта – личной жизни тоже. То, как все складывается в личной жизни, влияет и на спортивную составляющую. Есть моменты, когда ты обязан забыть свою личную жизнь, приехать на игру и быть сконцентрированным на ней. Психологи очень хорошо в этом плане помогают правильно переключаться.

Не общался после игры с хорватами с психологом, но если бы пообщался, то быстрее смог бы найти выход из этой ситуации. Посчитал, что смогу найти выход сам. Очень помогла поддержка близких и родных», – сказал Федор.

Кудряшову прилетели десятки оскорблений за автогол. И настойчивая просьба вернуть деньги за ставку

Фото дня: Федор Кудряшов после автогола. А что вы чувствовали в этот момент?