Камила Валиева установила мировой рекорд за короткую программу. Теперь у нее все мировые рекорды среди женщин в фигурном катании

Российская фигуристка установила мировой рекорд за короткую программу на Гран-при России в Сочи.

Валиева чисто исполнила тройной аксель, тройной флип и тройной лутц – тройной тулуп. Она получила за прокат 87,45 балла (49,97 за технику).

Предыдущий мировой рекорд принадлежал (85,45) и был установлен в Финале Гран-при 2019 года.

Теперь Валиева – обладательница всех мировых рекордов: в короткой, произвольной и по сумме двух программ. Видео Первого канала.

В победах Камилы Валиевой нет внезапного изумления, которое принесла Загитова-2018. Она уже сейчас – совершенство на льду