Трамп о мэре-девушке в Сиэтле, где пройдет ЧМ-2026: «Вау, у нас появилась еще одна красотка. Джанни, перенесем турнир в место, где его оценят по достоинству и где будет безопасно?»

Дональд Трамп пригрозил Сиэтлу переносом матчей ЧМ-2026.

Президент США Дональд Трамп и глава ФИФА Джанни Инфантино провели встречу в Овальном кабинете и обсудили подготовку к чемпионату мира в стране.

Президенту США задали вопрос о новом избранном мэре Сиэтла Кэти Уилсон, которая является демократом-социалисткой. В городе запланировано шесть матчей турнира.

«Если мы посчитаем, что будут какие-то проблемы, то я бы попросил Джанни перенести турнир в другой город. У нас много городов, которые были бы рады его провести и сделали бы это при полной безопасности.

Если мы решим, что в Сиэтле есть проблема, где мэр либерал-коммунист... Я наблюдал за ней на выходных – вау, у нас появилась еще одна красотка. Джанни, могу ли я сказать, что мы перенесем турнир в такое место, где его оценят по достоинству и где будет безопасно?», – спросил Дональд Трамп.

Президент ФИФА ответил: «Безопасность – залог успеха чемпионата мира. Мы видим, что люди доверяют США, поскольку у нас рекордные продажи билетов. Билетов уже продано почти два миллиона. Люди знают, что приедут сюда, чтобы увидеть безопасный и надежный чемпионат мира. Это, конечно, ответственность правительства, и мы обсудим этот вопрос. Мы работаем вместе, должны гарантировать, что все болельщики, которые придут из-за рубежа, смогут насладиться праздником единения этого вида спорта, обеспечивая стопроцентную безопасность».