Итальянская федерация хочет натурализовать бразильцев Луиса Фелипе, Ибанеса и Жоао Педро к стыковым матчам

Президент федерации футбола Италии (FIGC) Габриэле Гравина рассказал о намерении натурализовать трех игроков для национальной команды к марту 2022 года, когда состоятся стыковые матчи за выход на ЧМ-2022.

«Федерация заинтересована во всех футболистах, которых можно вызвать в сборную. Мы работаем по трем позициям, все в процессе.

Мы берем на себя формальности, а дальше уже решать тренеру, кого вызывать, а кого — нет», — сказал Гравина.

По данным TMW, речь идет о бразильцах — защитнике , защитнике «Ромы» и хавбеке .