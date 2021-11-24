Итальянская федерация хочет натурализовать бразильцев Луиса Фелипе, Ибанеса и Жоао Педро к стыковым матчам

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Президент федерации футбола Италии (FIGC) Габриэле Гравина рассказал о намерении натурализовать трех игроков для национальной команды к марту 2022 года, когда состоятся стыковые матчи за выход на ЧМ-2022.

«Федерация заинтересована во всех футболистах, которых можно вызвать в сборную. Мы работаем по трем позициям, все в процессе.

Мы берем на себя формальности, а дальше уже решать тренеру, кого вызывать, а кого — нет», — сказал Гравина.

По данным TMW, речь идет о бразильцах — защитнике «Лацио» Луисе Фелипе, защитнике «Ромы» Рожере Ибанесе и хавбеке «Кальяри» Жоао Педро.

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