Хачатурянц о коррупции в судействе: «Получил слово акционеров клубов, что это прекратится»

Президент РПЛ Ашот Хачатурянц считает, что коррупции в российском судействе больше не будет.

– Если у нас есть арбитры, которые закончили карьеру из-за детектора, значит, кто-то арбитров подтолкнул, чтобы принять такие решения. Что с этой группой лиц происходит?

– Вы знаете, я даже хотел инициировать целую программу людей, которые нам давали бы информацию о возможной коррупции.

И поверьте мне, если бы у меня была такая информация, я бы довел ситуацию до конца. То есть до уголовного дела, до решения в суде.

Те, кто дает, – на них не меньшая ответственность. Не каждый человек может этот соблазн [деньгами] пройти.

В момент, когда я приходил в судейство, я с большинством главных акционеров договаривался о том, что даже если это было – это все прекращается. Я получил слово от этих людей о том, что эта история будет прекращена.

Я честно хочу вам сказать, я очень уверен в тех людях, которые сейчас остались в профессии. По крайней мере, в РПЛ.

Ниже мы пока еще доходим, не все сразу. Я думаю, что вот как раз эти сигналы, они дошли, – сказал Хачатурянц в «Коммент.Шоу».

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