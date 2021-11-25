КХЛ. «Амур» примет «Сочи», «Сибирь» сыграет с «Авангардом», «Локомотив» против «Трактора», ЦСКА в гостях у «Йокерита»

В очередной игровой день в КХЛ «Амур» примет «Сочи», «Адмирал» сыграет с «Автомобилистом».
«Сибирь» будет противостоять «Авангарду», «Локомотив» сыграет с «Трактором», «Йокерит» – с ЦСКА.
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 26 ноября, 12.00, «Платинум-арена»
- Дата проведения
- 26 ноября, 12.30, «Фетисов Арена»
- Дата проведения
- 26 ноября, 15.30, «Ледовый дворец спорта Сибирь»
- Дата проведения
- 26 ноября, 19.00, «Арена-2000»
- Дата проведения
- 26 ноября, 20.30, «Хартвалл-Арена»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.