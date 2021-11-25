КХЛ. «Амур» примет «Сочи», «Сибирь» сыграет с «Авангардом», «Локомотив» против «Трактора», ЦСКА в гостях у «Йокерита»

Теги Авангард Сибирь ЦСКА Локомотив Трактор Амур Автомобилист Йокерит КХЛ Адмирал Сочи Хоккей

В очередной игровой день в КХЛ «Амур» примет «Сочи», «Адмирал» сыграет с «Автомобилистом»

«Сибирь» будет противостоять «Авангарду», «Локомотив» сыграет с «Трактором», «Йокерит» – с ЦСКА

КХЛ

Регулярный чемпионат

Амур – Сочи
Дата проведения
26 ноября, 12.00, «Платинум-арена»
Онлайн матча Видео

 

Адмирал – Автомобилист
Дата проведения
26 ноября, 12.30, «Фетисов Арена»
Онлайн матча Видео

 

Сибирь – Авангард
Дата проведения
26 ноября, 15.30, «Ледовый дворец спорта Сибирь»
Онлайн матча Видео

 

Локомотив – Трактор
Дата проведения
26 ноября, 19.00, «Арена-2000»
Онлайн матча Видео

 

Йокерит – ЦСКА
Дата проведения
26 ноября, 20.30, «Хартвалл-Арена»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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