Инфантино о противниках идеи ЧМ раз в 2 года: «Те, кто наверху, не хотят ничего менять, они опасаются за свои лидирующие позиции»

Президент ФИФА Джанни Инфантино подверг критике противников идеи проведения чемпионата мира каждые два года.

Ранее против выступили УЕФА, Конфедерация футбола Южной Америки, АПЛ и многие другие организации.

«Те, кто выступают против, – это верхушка. Это происходит в каждой сфере жизни, когда дело касается реформ и перемен.

Те, кто наверху, не хотят ничего менять, потому что они наверху. Они, может быть, немного опасаются, что все изменится, что их лидирующие позиции под угрозой.

Мы понимаем это, отдаем должное и аплодируем им за то, что они стали успешны, достигли вершины. Это невероятно, они – пример для всех. Но в то же время мы не можем закрывать дверь, она должна оставаться приоткрытой, мы должны давать надежду и возможности.

Нам нужно предоставить больше возможностей мировому футболу, чтобы африканский футбол сиял на мировой арене», – сказал Инфантино на конгрессе в Каире.

По его словам, проведение ЧМ раз в два года откроет больше возможностей для стран, не входящих в элиту мирового футбола.

ФИФА хочет проводить ЧМ каждые два года (идея Венгера). УЕФА недоволен, а Пеп просит продлить год до 400 дней