Инфантино о противниках идеи ЧМ раз в 2 года: «Те, кто наверху, не хотят ничего менять, они опасаются за свои лидирующие позиции»

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Президент ФИФА Джанни Инфантино подверг критике противников идеи проведения чемпионата мира каждые два года.

Ранее против выступили УЕФА, Конфедерация футбола Южной Америки, АПЛ и многие другие организации.

«Те, кто выступают против, – это верхушка. Это происходит в каждой сфере жизни, когда дело касается реформ и перемен.

Те, кто наверху, не хотят ничего менять, потому что они наверху. Они, может быть, немного опасаются, что все изменится, что их лидирующие позиции под угрозой.

Мы понимаем это, отдаем должное и аплодируем им за то, что они стали успешны, достигли вершины. Это невероятно, они – пример для всех. Но в то же время мы не можем закрывать дверь, она должна оставаться приоткрытой, мы должны давать надежду и возможности.

Нам нужно предоставить больше возможностей мировому футболу, чтобы африканский футбол сиял на мировой арене», – сказал Инфантино на конгрессе Конфедерации африканского футбола в Каире.

По его словам, проведение ЧМ раз в два года откроет больше возможностей для стран, не входящих в элиту мирового футбола.

ФИФА хочет проводить ЧМ каждые два года (идея Венгера). УЕФА недоволен, а Пеп просит продлить год до 400 дней

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