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    НБА. «Клипперс» примут «Детройт», «Голден Стэйт» сыграет с «Портлендом» и другие матчи

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    В пятницу, 26 ноября, в рамках регулярного чемпионата юбилейного 75-го сезона НБА состоятся 12 матчей.

    В первом матче игрового дня «Клипперс» примут «Детройт». Начало – в 23.30 по московскому времени.

    «Голден Стэйт» сыграет на своей арене с «Портлендом». «Лейкерс» встретятся с «Сакраменто».

    НБА

    Регулярный чемпионат    

    Клипперс – Детройт
    Дата проведения
    26 ноября, 23.30, «Staples Center»
    Онлайн матча

    Шарлотт – Миннесота
    Дата проведения
    27 ноября, 03.00, «Spectrum Center»
    Онлайн матча

    Нью-Йорк – Финикс
    Дата проведения
    27 ноября, 03.00, «Madison Square Garden»
    Онлайн матча

    Орландо – Чикаго
    Дата проведения
    27 ноября, 03.00, «Amway Center»
    Онлайн матча

    Индиана – Торонто
    Дата проведения
    27 ноября, 04.00, «Gainbridge Fieldhouse»
    Онлайн матча

    Мемфис – Атланта
    Дата проведения
    27 ноября, 04.00, «FedExForum»
    Онлайн матча

    Оклахома-Сити – Вашингтон
    Дата проведения
    27 ноября, 04.00, «Paycom Center»
    Онлайн матча

    Сан-Антонио – Бостон
    Дата проведения
    27 ноября, 04.30, «AT&T Center»
    Онлайн матча

    Денвер – Милуоки
    Дата проведения
    27 ноября, 05.00, «Ball Arena»
    Онлайн матча

    Юта – Новый Орлеан
    Дата проведения
    27 ноября, 05.00, «Vivint Smart Home Arena»
    Онлайн матча

    Голден Стэйт – Портленд
    Дата проведения
    27 ноября, 06.00, «Chase Center»
    Онлайн матча

    Лейкерс – Сакраменто
    Дата проведения
    27 ноября, 06.30, «Staples Center»
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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