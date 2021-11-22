НБА. «Клипперс» примут «Детройт», «Голден Стэйт» сыграет с «Портлендом» и другие матчи

В пятницу, 26 ноября, в рамках регулярного чемпионата юбилейного 75-го сезона НБА состоятся 12 матчей.

В первом матче игрового дня «Клипперс» примут . Начало – в 23.30 по московскому времени.

сыграет на своей арене с . встретятся с .

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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