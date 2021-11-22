НБА. «Клипперс» примут «Детройт», «Голден Стэйт» сыграет с «Портлендом» и другие матчи

В пятницу, 26 ноября, в рамках регулярного чемпионата юбилейного 75-го сезона НБА состоятся 12 матчей.
В первом матче игрового дня «Клипперс» примут «Детройт». Начало – в 23.30 по московскому времени.
«Голден Стэйт» сыграет на своей арене с «Портлендом». «Лейкерс» встретятся с «Сакраменто».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 26 ноября, 23.30, «Staples Center»
- Дата проведения
- 27 ноября, 03.00, «Spectrum Center»
- Дата проведения
- 27 ноября, 03.00, «Madison Square Garden»
- Дата проведения
- 27 ноября, 03.00, «Amway Center»
- Дата проведения
- 27 ноября, 04.00, «Gainbridge Fieldhouse»
- Дата проведения
- 27 ноября, 04.00, «FedExForum»
- Дата проведения
- 27 ноября, 04.00, «Paycom Center»
- Дата проведения
- 27 ноября, 04.30, «AT&T Center»
- Дата проведения
- 27 ноября, 05.00, «Ball Arena»
- Дата проведения
- 27 ноября, 05.00, «Vivint Smart Home Arena»
- Дата проведения
- 27 ноября, 06.00, «Chase Center»
- Дата проведения
- 27 ноября, 06.30, «Staples Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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