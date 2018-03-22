Матч за звание чемпиона мира по шахматам. Первая партия. Ян Непомнящий белыми сыграет с Магнусом Карлсеном

26 ноября в Дубае стартует матч за звание чемпиона мира по шахматам между россиянином Яном Непомнящим и норвежцем Магнусом Карлсеном.

Непомнящий в первой партии сыграет белыми.

Матч на первенство мира

Дубай, ОАЭ

1-я партия

Начало – 15:30 по московскому времени (26 ноября)

Ян Непомнящий (Россия) – (Норвегия)

ПРИМЕЧАНИЕ: всего шахматисты сыграют 14 партий с контролем времени 120 минут на 40 ходов, затем 60 минут на 20 ходов и 15 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с 61 хода.

В случае ничейного исхода матча проводится тай-брейк: 4 партии с контролем времени 25 минут + 10 секунд на ход. Если счет остается равным, то играются 2 партии с контролем 5 минут + 3 секунды на ход, и далее при необходимости еще 4 блицматча из 2 партий. Если 10 партий не выявят победителя, то играется решающая партия, в которой белые (цвет определяет жеребьевка) имеют 5 минут, черные – 4, с добавлением 2 секунд после 61-го хода, ничья в пользу черных.

Онлайн матча за шахматную корону: Непомнящий играет белыми против Карлсена, 1-я партия

Расписание матча за звание чемпиона мира по шахматам между Магнусом Карлсеном и Яном Непомнящим

«С русским паспортом очень тяжело». Ян Непомнящий – новый король шахмат: в 7 лет побеждал взрослых, а теперь у него заруба с Карлсеном

«Достал русскую водку, выпил за 15 минут сколько смог и вернулся за доску». Магнус Карлсен и его демоны