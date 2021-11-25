«МЮ» и «Локомотив» согласовали переход Рангника. Он будет тренером до конца сезона, а затем 2 года консультантом

в ближайшее время станет главным тренером «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает Sky Sports, английский клуб достиг принципиальной договоренности с о переходе немецкого специалиста.

Рангник возглавит команду до конца сезона.

Контракт также предусматривает работу в качестве консультанта клуба в течение двух лет – после того, как завершится сезон.

Отмечается, что в таком пункте был заинтересован лично в вице-президент .

Рангник едет в «МЮ» не просто временным тренером. Его условие – влияние на будущее клуба