«МЮ» и «Локомотив» согласовали переход Рангника. Он будет тренером до конца сезона, а затем 2 года консультантом

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Ральф Рангник в ближайшее время станет главным тренером «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает Sky Sports, английский клуб достиг принципиальной договоренности с «Локомотивом» о переходе немецкого специалиста.

Рангник возглавит команду до конца сезона.

Контракт также предусматривает работу в качестве консультанта клуба в течение двух лет – после того, как завершится сезон.

Отмечается, что в таком пункте был заинтересован лично в вице-президент «Манчестер Юнайтед» Эд Вудворд.

Рангник едет в «МЮ» не просто временным тренером. Его условие – влияние на будущее клуба

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