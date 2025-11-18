  • Спортс
  • Семшов об уходе Карпина из «Динамо»: «Мужской поступок. Российские тренеры всегда оставляют неустойку, в отличие от зарубежных специалистов»
Семшов об уходе Карпина из «Динамо»: «Мужской поступок. Российские тренеры всегда оставляют неустойку, в отличие от зарубежных специалистов»

Игорь Семшов: Карпин правильно сделал, мужской поступок.

Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов высказался о решении Валерия Карпина оставить пост главного тренера «Динамо» и сосредоточиться на работе в национальной команде.

Сообщалось, что Карпин отказался от 3,1 миллиона евро неустойки.

«Мне жалко, что Карпин уходит по одной простой причине. Он правильно сделал, что сам ушел. Мужской поступок. Там пишут про неустойку, ее российские тренеры всегда оставляют, они уходят, принимают решение, в отличие от зарубежных специалистов.

А жалко потому, что мне хотелось бы посмотреть, как сейчас «Динамо», несмотря на неудачные результаты, будет выходить из этого кризиса. Какие шаги он будет делать, как он будет что‑то менять. Потому что «Динамо» поднимется – 100% никто не сомневался и не сомневается даже сейчас.

Мне, с одной стороны, жалко, с другой, правильно сделал – вот, это давление, наверное, тяжело.

Сейчас будет сосредоточен на сборной, как все хотели. Опять же совмещение, а как это мешало сборной… Мне тяжело понять. Там все равно есть помощники», – сказал Игорь Семшов.

Карпин ушел из «Динамо» – как вам решение?22468 голосов
Он правВалерий Карпин
Зря он бросает «Динамо»Динамо Москва
И зачем вообще соглашался совмещать?Сборная России по футболу
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
