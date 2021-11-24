Рангника во главе спортивного блока «Локо» заменит его правая рука – Ларс Корнетка («СЭ»)

Стало известно, кто заменит в «Локомотиве» руководителя по спорту и развитию клуба Ральфа Рангника, который займет пост главного тренера «Манчестер Юнайтед».
По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Игоря Рабинера, Рангника во главе спортивного блока «Локо» заменит его правая рука и партнер по консалтинговому агентству Ларс Корнетка.
Корнетка погружен в дела московского клуба, участвовал во многих процессах вместе с Рангником, и ему не потребуется время, чтобы войти в курс дел.
Рангник привел в «Локо» уже 10 друзей (и друзей друзей). Директора по медицине обвиняли в коррупции, ассистент тренера – из 5-й лиги
Рангник едет в «МЮ» не просто временным тренером. Его условие – влияние на будущее клуба