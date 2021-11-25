«Локо» с пониманием относится к уходу Рангника. Руководство ожидает, что трансфер в «МЮ» поднимет их имидж в Европе («СДЗД»)

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Ральф Рангник в ближайшее время станет главным тренером «Манчестер Юнайтед».

«Локомотив» с пониманием относится к переходу немецкого специалиста в английский клуб, сообщает «Спорт День за Днем».

Руководство железнодорожников ожидает, что этот трансфер поднимет их клубный имидж в Европе, а также, возможно, поможет укрепиться на британском рынке игроков.

В московском клубе Рангник был руководителем по спорту и развитию.

Рангник в «Локо» избегал ответственности и детально не ответил ни на один вопрос о клубе. Поэтому и грустно

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