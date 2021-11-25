«Локо» с пониманием относится к уходу Рангника. Руководство ожидает, что трансфер в «МЮ» поднимет их имидж в Европе («СДЗД»)

Ральф Рангник в ближайшее время станет главным тренером «Манчестер Юнайтед».
«Локомотив» с пониманием относится к переходу немецкого специалиста в английский клуб, сообщает «Спорт День за Днем».
Руководство железнодорожников ожидает, что этот трансфер поднимет их клубный имидж в Европе, а также, возможно, поможет укрепиться на британском рынке игроков.
В московском клубе Рангник был руководителем по спорту и развитию.
Рангник в «Локо» избегал ответственности и детально не ответил ни на один вопрос о клубе. Поэтому и грустно