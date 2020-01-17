Журналист призвал Клоппа извиниться перед континентом за слова о Кубке Африки – «маленький турнир». Тренер ответил: «Это ирония. Мы теряем лучших игроков»

Главный тренер вступил в перепалку с журналистом, который во время пресс-конференции после победы над «Порту» в Лиге чемпионов (2:0) раскритиковал немца за слова о том, что Кубок Африки – незначительный турнир.

– Привет, Юрген, во время последнего общения с прессой вы назвали Кубок Африки «маленьким турниром». Думаю, это оскорбительно для игроков, фанатов, людей. Думаю, вам нужно извиниться перед континентом, – заявил журналист Оджора Бабантуде.

– Стоп, стоп, стоп. Я не имел в виду ничего такого. Если честно, я не понимаю, почему вы воспринимаете это в таком ключе.

Я действительно не имел в виду ничего такого, прекратите. У меня даже близко не было идеи говорить о Кубке Африки как о «маленьком турнире» или об африканском континенте как о маленьком континенте, совсем нет.

Если вы посмотрите всю пресс-конференцию и захотите понять, то поймете, что я имел в виду только то, что до марта не будет никаких перерывов на матчи сборных. И я сказал: «О, да, в январе будет небольшой турнир».

И я не имел в виду, что это будет маленький турнир. Я просто сказал, что будет еще турнир в январе, сказал с иронией. Это большой турнир, и мы теряем своих лучших игроков на время проведения этого турнира.

– Но вы бы не сказали подобного о Европе. Вы не сказали бы «маленький турнир в Европе».

– Я не носитель английского языка, но если вы хотите меня неправильно понимать, вы можете делать это постоянно.

Я знаю, что никогда бы не подумал в таком ключе. Я не понимаю, почему вы так подумали, но это действительно не нормально, потому что я бы никогда этого не сделал.

У меня не было таких намерений, но вы раздули что-то из этого, и это совсем не здорово, по правде говоря, – заявил тренер.

Кубок Африки-2022 пройдет в Камеруне с 6 января по 9 февраля. Три игрока «Ливерпуля» выступят на турнире – ( ), ( ) и ( ).

Клопп наезжает на Кубок Африки. Очень недоволен тем, что его снова проведут посреди сезона