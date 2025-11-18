Сафонов не думает об уходе из «ПСЖ», сказал Кафанов: «Он заберет место, как только дойдет очередь – нужно рассчитывать на ошибку. Матвею надо дать шанс»

Виталий Кафанов: Сафонов не думает об уходе из «ПСЖ».

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался о ситуации Матвея Сафонова, который еще не провел ни одного матча за «ПСЖ» в этом сезоне.

– Как оцените игру Матвея Сафонова? У него только три матча за сборную России в этом сезоне.

– Если говорить про Матвея, то у него сезон начался, сделали ставку на другого вратаря в «ПСЖ ».

Как только дойдет очередь до него, то он это место заберет. Просто ему нужно дать шанс, нужно рассчитывать на ошибку.

Если говорить про сборную, то мы в этой ситуации будем его поддерживать, будем обязательно вызывать даже при отсутствии игровой практики. Потому что у нас в России можно по пальцам пересчитать вратарей, которые выступают в европейских клубах.

Первым был Андрей Лунев , который попал в большой клуб – в «Байер». Сейчас Матвей. Конечно, мы ему рады, будем поддерживать всячески, чтобы у него карьера там пошла хорошо.

– Обсуждали ли с Матвеем на сборе ситуацию в «ПСЖ»? Что он думает?

– У него все нормально, он ждет своего шанса. Он его получит.

– Зимой он не планирует менять клуб?

– Насколько знаю, об этом даже никто не думает – ни в клубе, ни сам Матвей, – сказал Виталий Кафанов .