Черчесов готов встретиться с Карпиным: «Наш штаб без проблем поделится наблюдениями. Мы помогаем сборной, а не конкретному тренеру»

Бывший главный тренер сборной России сообщил, что готов встретиться с действующим тренером национальной команды .

Ранее о такой возможности заявил сам Карпин во время пресс-конференции после жеребьевки стыковых матчей ЧМ-2022.

– Раньше Карпин избегал вопросов о вас, а теперь готов встретиться и обсудить подготовку к . Если поступит предложение, вы согласитесь?

– Почему он их избегал – это к нему вопросы. Если будет предложение встретиться и обсудить подготовку к Польше, то я готов.

Наш тренерский штаб без проблем пообщается и поделится своими наблюдениями.

Мы же помогаем сборной, а не конкретному тренеру – кто бы он ни был, – заявил Черчесов.