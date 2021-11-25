Черчесов готов встретиться с Карпиным: «Наш штаб без проблем поделится наблюдениями. Мы помогаем сборной, а не конкретному тренеру»

Теги Станислав Черчесов премьер-лига Россия Сборная России по футболу Сборная Польши по футболу Валерий Карпин квалификация ЧМ-2022 Чемпионат.com Футбол

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что готов встретиться с действующим тренером национальной команды Валерием Карпиным.

Ранее о такой возможности заявил сам Карпин во время пресс-конференции после жеребьевки стыковых матчей ЧМ-2022.

– Раньше Карпин избегал вопросов о вас, а теперь готов встретиться и обсудить подготовку к Польше. Если поступит предложение, вы согласитесь?

– Почему он их избегал – это к нему вопросы. Если будет предложение встретиться и обсудить подготовку к Польше, то я готов.

Наш тренерский штаб без проблем пообщается и поделится своими наблюдениями.

Мы же помогаем сборной, а не конкретному тренеру – кто бы он ни был, – заявил Черчесов.

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