Василевский одержал 200-ю победу в НХЛ, сделав в матче с «Сиэтлом» 2-й шатаут подряд. Ему хватило 318 игр – быстрее был только Драйден

Вратарь не пропустил ни одной шайбы в матче регулярного чемпионата против (3:0) и был признан первой звездой матча.

Россиянин отразил все 17 бросков по своим воротам и сыграл на ноль во 2-й раз подряд (и в 28-й раз – за карьеру).

Победа стала для Василевского 10-й в текущем сезоне и 200-й за карьеру в регулярных чемпионатах. На достижение этой отметки ему хватило 318 матчей.

Это 2-й показатель в истории НХЛ. Василевский уступил только Кену Драйдену (309 игр), зато опередил (319) и Жака Планта (340).