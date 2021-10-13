Василевский одержал 200-ю победу в НХЛ, сделав в матче с «Сиэтлом» 2-й шатаут подряд. Ему хватило 318 игр – быстрее был только Драйден

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Вратарь «Тампы» Андрей Василевский не пропустил ни одной шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сиэтла» (3:0) и был признан первой звездой матча. 

Россиянин отразил все 17 бросков по своим воротам и сыграл на ноль во 2-й раз подряд (и в 28-й раз – за карьеру). 

Победа стала для Василевского 10-й в текущем сезоне и 200-й за карьеру в регулярных чемпионатах. На достижение этой отметки ему хватило 318 матчей. 

Это 2-й показатель в истории НХЛ. Василевский уступил только Кену Драйдену (309 игр), зато опередил Брэйдена Холтби (319) и Жака Планта (340). 

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