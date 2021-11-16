Карпин может обратиться к Черчесову за советом: «Как вариант. Запрета нет»

Теги Станислав Черчесов премьер-лига Россия Сборная России по футболу Сборная Польши по футболу Валерий Карпин квалификация ЧМ-2022 Матч ТВ Футбол

Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что может пообщаться с бывшим тренером национальной команды Станиславом Черчесовым на предмет предстоящей встречи с командой Польши в стыковых матчах ЧМ-2022.

– Имеет ли смысл обратиться к Станиславу Черчесову за советом?

– Возможно, почему нет? Как вариант. Ни внутреннего, ни внешнего запрета нет.

– Бодрит ли вас возможная встреча с Черчесовым, который может возглавить Польшу?

– Меня бодрит сама сборная Польши.

– О чем будете разговаривать с Черчесовым?

– Не знаю, посмотрим, – заявил Карпин.

Стыки ЧМ-2022: России выпала Польша, Португалия может сыграть с Италией – кто-то точно мимо Катара

Опрос

Польша, потом либо Швеция, либо Чехия. Россия будет на ЧМ-2022?
27061 голос
Да!
33%
Сборная России по футболу
Проиграем Польше
55%
Сборная Польши по футболу
Проиграем Швеции/Чехии
12%
коты

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные