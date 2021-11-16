Карпин может обратиться к Черчесову за советом: «Как вариант. Запрета нет»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что может пообщаться с бывшим тренером национальной команды Станиславом Черчесовым на предмет предстоящей встречи с командой Польши в стыковых матчах ЧМ-2022.
– Имеет ли смысл обратиться к Станиславу Черчесову за советом?
– Возможно, почему нет? Как вариант. Ни внутреннего, ни внешнего запрета нет.
– Бодрит ли вас возможная встреча с Черчесовым, который может возглавить Польшу?
– Меня бодрит сама сборная Польши.
– О чем будете разговаривать с Черчесовым?
– Не знаю, посмотрим, – заявил Карпин.
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