Карпин может обратиться к Черчесову за советом: «Как вариант. Запрета нет»

Главный тренер сборной России заявил, что может пообщаться с бывшим тренером национальной команды на предмет предстоящей встречи с командой Польши в стыковых матчах ЧМ-2022.

– Имеет ли смысл обратиться к Станиславу Черчесову за советом?

– Возможно, почему нет? Как вариант. Ни внутреннего, ни внешнего запрета нет.

– Бодрит ли вас возможная встреча с Черчесовым, который может возглавить Польшу?

– Меня бодрит сама сборная Польши.

– О чем будете разговаривать с Черчесовым?

– Не знаю, посмотрим, – заявил Карпин.

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