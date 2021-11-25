Клэбо о победе Терентьева: «Да, еще один русский. Не один, так другой. Они появляются из-за спины и бегут быстрее, чем мы когда-либо»

Норвежский лыжник прокомментировал победу россиянина в классическом спринте на этапе Кубка мира в Руке, где сам Клэбо финишировал вторым.

«Да, еще один русский. Не один, так другой. Они появляются из-за спины и бегут быстрее, чем мы когда-либо бегали. Это было впечатляюще, больше сказать нечего. Я просто-напросто недостаточно хорош.

Это то, что классно в спорте: появляются спортсмены, делая большой шаг вперед и становясь невероятно сильными за короткое время.

Я считаю, что то, что он делает, впечатляет и мотивирует», – сказал Клэбо.

– Знакомая техника, только чуть лучше. Это не «рывок Клэбо», какой-то новый вариант. Судя по всему, придется изобретать версию «Клэбо 3.0».

Я видел, что он обходит меня сбоку, но ответить было нечем. Он был быстр. Я сделал, что мог. Я не разочарован, а доволен тем, что сумел добраться до подиума, допустив несколько ошибок.

– Что ты знаешь о Терентьеве?

– На самом ничего. Он быстро бежал на ЧМ U23 в прошлом году. Кроме этого, ничего не знаю, – цитирует Клэбо VG.