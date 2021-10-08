⚡ Японец Томоно выиграл короткую программу на Гран-при России, Коляда – 4-й, Семененко – 7-й, Кондратюк – 11-й

Японский фигурист Казуки Томоно выиграл короткую программу на этапе Гран-при в Сочи, россиянин Михаил Коляда занял четвертое место.
Гран-при по фигурному катанию
6-й этап
Гран-при России (Rostelecom Cup)
Сочи, Россия
Мужчины
Короткая программа
1. Казуки Томоно (Япония) – 95,81
2. Морис Квителашвили (Грузия) – 95,37
3. Роман Садовский (Канада) – 84,59
4. Михаил Коляда (Россия) – 84,48
5. Камден Пулкинен (США) – 83,47
6. Михал Бржезина (Чехия) – 82,31
7. Евгений Семененко (Россия) – 81,00
8. Брендан Керри (Австралия) – 80,48
9. Маттео Риццо (Италия) – 77,45
10. Кейдзи Танака (Япония) – 76,69
11. Марк Кондратюк (Россия) – 74,16
12. Ника Эгадзе (Грузия) – 50,35
Расписание Гран-при России по фигурному катанию. Там выступят Валиева, Туктамышева, Хромых, Коляда, Синицина и Кацалапов, Мишина и Галлямов