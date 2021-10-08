⚡ Японец Томоно выиграл короткую программу на Гран-при России, Коляда – 4-й, Семененко – 7-й, Кондратюк – 11-й

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Японский фигурист Казуки Томоно выиграл короткую программу на этапе Гран-при в Сочи, россиянин Михаил Коляда занял четвертое место. 

Гран-при по фигурному катанию

6-й этап

Гран-при России (Rostelecom Cup)

Сочи, Россия

Мужчины

Короткая программа

1. Казуки Томоно (Япония) – 95,81

2. Морис Квителашвили (Грузия) – 95,37

3. Роман Садовский (Канада) – 84,59

4. Михаил Коляда (Россия) – 84,48

5. Камден Пулкинен (США) – 83,47

6. Михал Бржезина (Чехия) – 82,31

7. Евгений Семененко (Россия) – 81,00

8. Брендан Керри (Австралия) – 80,48

9. Маттео Риццо (Италия) – 77,45

10. Кейдзи Танака (Япония) – 76,69

11. Марк Кондратюк (Россия) – 74,16

12. Ника Эгадзе (Грузия) – 50,35

Расписание Гран-при России по фигурному катанию. Там выступят Валиева, Туктамышева, Хромых, Коляда, Синицина и Кацалапов, Мишина и Галлямов

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