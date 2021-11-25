Минспорта утвердило Жамнова главным тренером сборной России

Министерство спорта РФ согласовало назначение Алексея Жамнова на пост главного тренера сборной России по хоккею, сообщили в пресс-службе ведомства.
28 сентября экспертный совет ФХР рекомендовал назначить Жамнова главным тренером сборной.
До настоящего момента формально им числился Валерий Брагин, который подписывал списки кандидатов в национальную команду.
Первым турниром, на котором Жамнов будет руководить сборной, станет Кубок Первого канала. Он пройдет в Москве с 15 по 19 декабря.
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