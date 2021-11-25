Минспорта утвердило Жамнова главным тренером сборной России

Теги ФХР Сборная России по хоккею Алексей Жамнов Кубок Первого канала Министерство спорта России Экспертный совет ФХР ТАСС Хоккей

Министерство спорта РФ согласовало назначение Алексея Жамнова на пост главного тренера сборной России по хоккею, сообщили в пресс-службе ведомства. 

28 сентября экспертный совет ФХР рекомендовал назначить Жамнова главным тренером сборной.

До настоящего момента формально им числился Валерий Брагин, который подписывал списки кандидатов в национальную команду. 

Первым турниром, на котором Жамнов будет руководить сборной, станет Кубок Первого канала. Он пройдет в Москве с 15 по 19 декабря.

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