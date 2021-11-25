«В России хватает талантов, но многие зациклены на гаджетах. И выбирать не из кого». Аленичев о детском футболе

Бывший главный тренер «Спартака» поделился мнением о зацикленности детей на гаджетах.

– Вы ведь родились в маленьком поселке. Видите в малышах из Тутаева или Гаврилов Яма себя мелкого (речь об участии в проекте РФС «Наша смена» – прим. Sports.ru)?

– Конечно. Сейчас почему-то считается, что футболисты должны быть из Москвы, Петербурга, Казани – крупнейших городов. Я категорически с этим не согласен – потому что сам из глубинки. Не только я – примеров масса. Мы полюбили футбол и дошли до сборной.

В России и сейчас хватает талантов, но, к сожалению, многие зациклены на гаджетах, телефонах, ноутбуках. Это глобальная проблема! Если бы не это, у было бы по три человека на каждую позицию. Сейчас-то, скажу откровенно, выбирать не из кого.

– Живой футбол неумолимо проигрывает компьютерному и прочим виртуальным развлечениям?

– Меня это очень беспокоит. И в то же время задаю себе вопрос: а что делать? Родители говорят: «Поменьше сиди в телефоне, ноутбуке», но это уже не работает.

Мы недавно были в Краснодаре, на Кубке. Посетили с Егором Титовым академию Галицкого. Так вот у учеников там с утра и на все время уроков отнимают телефоны – только часа в 4 возвращают. И правильно!

Но это единичный случай. А сколько детей в глубинке, до которых папа-мама не могут достучаться? Мы в детстве чем без гаджетов и интернета занимались?

– Известно чем.

– Пришел из школы, перекусил – и на футбол! Во дворе стоял кинотеатр, и мы с братом брали мяч и били в стену этого кинотеатра. Директор ругался: «Вы мешаете фильм смотреть». А мы бьем, технику точим. Поэтому мне с техникой и повезло.

Если в Бразилии ребята с утра до вечера гоняют мяч на Копакабане, они и вырастают техничными. А сколько у нас перспективных парней свой талант закопали? Очень сожалею, что футбол в стране сейчас на таком уровне, – сказал Аленичев.