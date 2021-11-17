Жеребьевка стыковых матчей ЧМ-2022. Россия узнает своих соперников. Видеотрансляция – в 19:00

Сегодня в Цюрихе пройдет жеребьевка стыковых матчей европейской квалификации .

Церемонию в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ». На Sports.ru будет доступна видеотрансляция, начало – в 19:00 по московскому времени.

Три последние европейские путевки на ЧМ-2022 в Катаре, которые остались вакантными после группового этапа квалификации, будут разыграны в стыковых матчах. Участие в них примут 12 команд.

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Шесть лучших сборных из числа занявших в отборочных группах вторые места попали в корзину 1. Остальные были определены в корзину 2.

Сначала жеребьевка распределит сеяные команды по шести парам, где представители корзины 1 выступят в качестве хозяев. Первая команда, которую достанут из жеребьевочной чаши, будет хозяином в первом полуфинале, вторая – во втором и так далее.

Затем пары будут дополнены сборными из второй корзины. Первая команда, которую достанут из чаши для жеребьевок, станет гостевой в полуфинале 1, вторая – в полуфинале 2 и так далее.

Полуфиналы 1 и 2 образуют путь А, полуфиналы 3 и 4 – путь B, а полуфиналы 5 и 6 – путь C. Для определения, представитель какой пары будет хозяином финала конкретного пути, будет проведена отдельная жеребьевка.

Сборные Украины и России будут разведены.

Полуфиналы пройдут 24 марта 2022 года, финалы – 29 марта.