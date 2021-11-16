«Милан» продлил контракт с Пиоли до лета 2023 года с опцией еще на сезон

продолжит тренировать «Милан».

Контракт с 56-летним итальянцем продлен до лета 2023 года.

В соглашении предусмотрена опция продления сотрудничества еще на год.

Сообщалось, что по новому контракту Пиоли будет зарабатывать в Милане 3,5 млн евро в год.

Пиоли возглавил «Милан» в 2019 году и вывел команду в Лигу чемпионов. В 106 матчах под руководством Пиоли «россонери» выиграли 59 раз при 27 ничьих и 20 поражениях.

«Милан» после 13 туров нынешней Серии А набрал 32 очка и занимает 2-е место, уступая «Наполи» лишь по дополнительным показателям.