Гран-при России. Валиева, Туктамышева, Хромых, Хендрикс и Белл выйдут на лед с короткими программами

26 ноября на шестом этапе Гран-при по фигурному катанию в Сочи женщины выступят с короткими программами. В турнире участвуют российские фигуристки , Елизавета Туктамышева и Майя Хромых.

Гран-при по фигурному катанию

6-й этап

Гран-при России ( )

Сочи, Россия

Женщины



Короткая программа



Начало – 19.25 по московскому времени (26 ноября), прямая трансляция – на сайте Первого канала, с 19.45 – на Первом канале (ТВ)

Первая разминка



1. Рино Мацуике (Япония)

2. Мэйдлин Скиза (Канада)

3. Ольга Микутина (Австрия)

4. Виктория Сафонова (Беларусь)

5. Мэрайя Белл (США)

6. Ева Лотта Киибус (Эстония)

Вторая разминка

7. Луна Хендрикс (Бельгия)

8. Екатерина Куракова (Польша)

9. Майя Хромых (Россия) – 20.30

10. Камила Валиева (Россия) – 20.37

11. Екатерина Рябова (Азербайджан)

12. Елизавета Туктамышева (Россия) – 20.49



Расписание Гран-при России по фигурному катанию. Там выступят Валиева, Туктамышева, Хромых, Коляда, Синицина и Кацалапов, Мишина и Галлямов