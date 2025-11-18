«Динамо» рассматривает вариант с возвращением Шварца (Иван Карпов)
Сандро Шварц может вернуться в «Динамо».
«Динамо» рассматривают вариант с возвращением бывшего тренера команды Сандро Шварца, сообщил журналист Иван Карпов.
47-летний немецкий специалист ранее завершил работу в «Нью-Йорк Ред Буллс», в котором работал с декабря 2023 года.
Шварц тренировал «Динамо» с октября 2020 года по июнь 2022 года. Во главе команды он провел 57 матчей и выиграл 32 игры.
Среди иностранных кандидатур на замену Валерию Карпину бело-голубые также рассматривают Нури Шахина.
Карпин ушел из «Динамо» – как вам решение?22468 голосов
Он прав
Зря он бросает «Динамо»
И зачем вообще соглашался совмещать?
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости