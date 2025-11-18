  • Спортс
  • Булыкин о Карпине: «Проиграть Чили, ничья с Перу – наша сборная не должна позволять себе такие результаты. Как говорили профессионалы: «Совмещение не пойдет на пользу»
20

Булыкин о Карпине: «Проиграть Чили, ничья с Перу – наша сборная не должна позволять себе такие результаты. Как говорили профессионалы: «Совмещение не пойдет на пользу»

Дмитрий Булыкин: Карпин правильно взвесил ситуацию.

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался о решении Валерия Карпина оставить пост главного тренера «Динамо» и остаться только в национальной команде.

«Карпин правильно взвесил всю ситуацию. В сборной начали ухудшаться результаты, «Динамо» находится не на своем месте.

Как говорили профессионалы: «Совмещение не пойдет никому на пользу». Поэтому Карпин решил сосредоточиться на чем‑то одном, и в целом его решение заслуживает похвалу.

Надеюсь, что теперь результаты у сборной будут соответствующими. Проигрывать Чили, играть вничью с Перу – это обидно.

Да, это товарищеские игры, но наша сборная не должна позволять себе такие результаты, потому что наш уровень выше», – сказал Дмитрий Булыкин.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
