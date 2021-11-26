«Это музыка о памяти. Это о моей бабушке, которая умерла в 2019 году». Валиева заплакала после короткой программы

Российская фигуристка заплакала во время общения с журналистами после короткой программы на Гран-при России.

«Я сегодня довольна. Рада, что тренеры меня похвалили. Сегодня получила удовольствие от своего катания. Но всегда есть, к чему стремиться.

Образы? Я бы очень хотела изобразить пантомима. Когда была маленькой, катала его, сейчас хотелось бы еще раз. Может, на показательных.

Идеальная карьера для меня? Не хотелось бы об этом говорить.

Как отвлекаюсь от соревнований? Пойти прогуляться с друзьями, с собакой. Максимально отвлечься от фигурного катания.

Моя короткая программа – это история о бабочке, которую я ловлю и в итоге отпускаю. Кирилл Рихтер говорил, что это музыка о памяти.

Эту программу, я, наверное... Это программа о моей бабушке, которая умерла в 2019 году», – сказала Валиева со слезами.

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