Валерий Карпин: «Жребий не плохой и не хороший, могло быть и хуже. Хотелось бы сыграть в «Лужниках»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился впечатлениями после жеребьевки стыковых матчей ЧМ-2022.

– Жребий не плохой и не хороший. Нормальный. Могло быть и хуже, и чуть-чуть лучше, но это все на бумаге.

Матчи пройдут через четыре месяца, все еще может поменяться – и у нас, и у сборных, против которых нам играть.

– Есть уже понимание, где сборная будет играть?

– Конкретики пока нет. Хотелось бы, естественно, сыграть в «Лужниках». Хотелось бы полный стадион, но в наше ковидное время не знаешь, что и как будет во всех регионах.

Рассматриваются и южные стадионы, где будет комфортнее футболистам и болельщикам, поля, может, будут получше. Может, Краснодар или Ростов, – сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».

В 1/2 финала стыков Россия встретится с Польшей, а в случае победы в финале встретится с победителем пары – .

Стыки ЧМ-2022: России выпала Польша, Португалия может сыграть с Италией – кого-то точно не будет в Катаре