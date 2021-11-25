Валерий Карпин: «Жребий не плохой и не хороший, могло быть и хуже. Хотелось бы сыграть в «Лужниках»

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Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился впечатлениями после жеребьевки стыковых матчей ЧМ-2022.

– Жребий не плохой и не хороший. Нормальный. Могло быть и хуже, и чуть-чуть лучше, но это все на бумаге.

 Матчи пройдут через четыре месяца, все еще может поменяться – и у нас, и у сборных, против которых нам играть.

 – Есть уже понимание, где сборная будет играть?

 – Конкретики пока нет. Хотелось бы, естественно, сыграть в «Лужниках». Хотелось бы полный стадион, но в наше ковидное время не знаешь, что и как будет во всех регионах.

 Рассматриваются и южные стадионы, где будет комфортнее футболистам и болельщикам, поля, может, будут получше. Может, Краснодар или Ростов, – сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».

В 1/2 финала стыков Россия встретится с Польшей, а в случае победы в финале встретится с победителем пары ШвецияЧехия.

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