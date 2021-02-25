Лыжи. Кубок мира. Большунов, Устюгов, Клэбо, Ретивых, Валнес и Иверсен пробегут спринт классическим стилем

26 ноября в финской Руке стартует первый этап Кубка мира по лыжным гонкам. Спортсмены пробегут классический спринт.

1-й этап

Рука, Финляндия

Мужчины

Спринт, классический стиль

Начало квалификации – 12.40 по московскому времени, начало финалов – 14.30 по московскому времени

Прямая трансляция – Матч ТВ (с 11.40), Eurosport (только финалы)

Старт-лист

1. Эмиль Иверсен (Норвегия)

3. (Норвегия)

5. Ховард Сулос Таугбель (Норвегия)

7. Эрик Валнес (Норвегия)

11. Федерико Пеллегрино (Италия)

13. Глеб Ретивых (Россия)

15. (Россия)

19. Ришар Жув (Франция)

21. Лука Шанава (Франция)

23. Александр Терентьев (Россия)

29. (Россия)

30. Андрей Ларьков (Россия)

31. Франческо де Фабиани (Италия)

35. Йони Мяки (Финляндия)

41. (Россия)

42. Денис Филимонов (Россия)

43. Ристоматти Хакола (Финляндия)

46. Сергей Ардашев (Россия)

53. Пол Гульберг (Норвегия)

58. Калле Халварссон (Швеция)

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