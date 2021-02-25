Лыжи. Кубок мира. Большунов, Устюгов, Клэбо, Ретивых, Валнес и Иверсен пробегут спринт классическим стилем

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26 ноября в финской Руке стартует первый этап Кубка мира по лыжным гонкам. Спортсмены пробегут классический спринт.

Кубок мира по лыжным гонкам

1-й этап

Рука, Финляндия

Мужчины

Спринт, классический стиль

Начало квалификации – 12.40 по московскому времени, начало финалов – 14.30 по московскому времени

Прямая трансляция – Матч ТВ (с 11.40), Eurosport (только финалы)

Старт-лист

1. Эмиль Иверсен (Норвегия)

3. Йоханнес Клэбо (Норвегия)

5. Ховард Сулос Таугбель (Норвегия)

7. Эрик Валнес (Норвегия)

11. Федерико Пеллегрино (Италия)

13. Глеб Ретивых (Россия)

15. Александр Большунов (Россия)

19. Ришар Жув (Франция)

21. Лука Шанава (Франция)

23. Александр Терентьев (Россия)

29. Сергей Устюгов (Россия)

30. Андрей Ларьков (Россия)

31. Франческо де Фабиани (Италия)

35. Йони Мяки (Финляндия)

41. Иван Якимушкин (Россия)

42. Денис Филимонов (Россия)

43. Ристоматти Хакола (Финляндия)

46. Сергей Ардашев (Россия)

53. Пол Гульберг (Норвегия)

58. Калле Халварссон (Швеция)

Лыжи возвращаются! Что за неприятности у Большунова, зачем Клэбо отращивает волосы и как их стычка на ЧМ изменила правила?

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