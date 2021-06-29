⚡ Павлюченко и Ходыкин выиграли короткую программу на Гран-при России, Мишина и Галлямов с ошибкой на сальхове – 2-е, Кадырова и Бальченко – 3-и

В Сочи стартовал шестой этап Гран-при по фигурному катанию. В первый день пары показали короткие программы.
Лидируют Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, Анастасия Мишина и Александр Галлямов – 2-е (партнерша ошиблась на тройном сальхове), Ясмина Кадырова и Иван Бальченко – 3-и.
Гран-при по фигурному катанию
6-й этап
Гран-при России (Rostelecom Cup)
Сочи, Россия
Пары
Короткая программа
1. Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин (Россия) – 73,91
2. Анастасия Мишина – Александр Галлямов (Россия) – 73,64
3. Ясмина Кадырова – Иван Бальченко (Россия) – 69,39
4. Одри Лу – Миша Митрофанов (США) – 64,97
5. Юлия Щетинина – Марк Мадьяр (Венгрия) – 63,99
6. Николь Делла Моника – Маттео Гуаризе (Италия) – 59,92
7. Кирстен Мур-Тауэрс – Майкл Маринаро (Канада) – 58,95
8. Мириам Циглер – Северин Кифер (Австрия) – 58,53
Расписание Гран-при России по фигурному катанию. Там выступят Валиева, Туктамышева, Хромых, Коляда, Синицина и Кацалапов, Мишина и Галлямов