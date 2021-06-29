⚡ Павлюченко и Ходыкин выиграли короткую программу на Гран-при России, Мишина и Галлямов с ошибкой на сальхове – 2-е, Кадырова и Бальченко – 3-и

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В Сочи стартовал шестой этап Гран-при по фигурному катанию. В первый день пары показали короткие программы.

Лидируют Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, Анастасия Мишина и Александр Галлямов – 2-е (партнерша ошиблась на тройном сальхове), Ясмина Кадырова и Иван Бальченко – 3-и. 

Гран-при по фигурному катанию

6-й этап

Гран-при России (Rostelecom Cup)

Сочи, Россия

Пары

Короткая программа

1. Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин (Россия) – 73,91

2. Анастасия Мишина – Александр Галлямов (Россия) – 73,64

3. Ясмина Кадырова – Иван Бальченко (Россия) – 69,39

4. Одри Лу – Миша Митрофанов (США) – 64,97

5. Юлия Щетинина – Марк Мадьяр (Венгрия) – 63,99

6. Николь Делла Моника – Маттео Гуаризе (Италия) – 59,92

7. Кирстен Мур-Тауэрс – Майкл Маринаро (Канада) – 58,95

8. Мириам Циглер – Северин Кифер (Австрия) – 58,53

Расписание Гран-при России по фигурному катанию. Там выступят Валиева, Туктамышева, Хромых, Коляда, Синицина и Кацалапов, Мишина и Галлямов

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