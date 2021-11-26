Овечкин забросил 3 шайбы «Флориде» и стал 1-й звездой матча. У него 748 голов за карьеру в НХЛ, до Ягра – 18

Капитан сделал хет-трик в матче регулярного чемпионата против «Флориды» (4:3) и был признан его первой звездой.

Это были 746-й, 747-й и 748-й голы россиянина в карьере. Он идет на 4-м месте в списке лучших снайперов в истории лиги, до идущего третьим (766) осталось 18 шайб.

Второе место занимает Горди Хоу (801), первое – Уэйн Гретцки (894).

В текущем сезоне у Овечкина стало 36 (18+18) очков в 21 матче. Он разделил 2-е место в гонке бомбардиров с Коннором Макдэвидом из «Эдмонтона», они отстают только от его партнера по «Ойлерс» Леона Драйзайтля (40 очков).

В гонке снайперов Овечкин идет на 2-м месте, уступая Драйзайтлю (20 голов).

В этом матче нападающий (22:30, 4:35 – в большинстве, «+1») нанес 5 бросков в створ и сделал 1 блок.