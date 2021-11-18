«МЮ» увольняет Сульшера, поражение «Спартака», успешный старт Хави в «Барсе», Медведев в финале итогового турнира, победы наших фигуристов, Агуэро завершает карьеру и другие новости утра

1. «Краснодар» обыграл «Спартак» (2:1) в 15-м туре РПЛ. Красно-белые продлили серию без побед до 7 матчей, да и в целом первый круг для москвичей сложился очень печально. Матч также запомнился странным судейством Алексея Сухого, принимавшего неоднозначные решения. В частности, «Спартаку» явно не понравилось то, что за фол на Ларссоне не назначили пенальти.

«Локомотив» дома проиграл «Ахмату» (1:2), уступив впервые за последние 5 матчей. У железнодорожников тоже есть претензии к судьям: клуб подаст протест из-за удаления Мурило.

В третьем матче дня «Крылья Советов» поделили очки с «Уралом».

2. Несмотря на удручающие результаты, «Спартак» не уволит Виторию до зимней паузы. Пишут, что Леонид Федун уже встретился с тренером Ваноли и обсудил перспективы сотрудничества, но в клубе информацию не подтверждают. А если с Ваноли не сложится, есть еще один кандидат...

3. Чье будущее уже практически решено, так это Оле-Гуннара Сульшера. Боссы «МЮ» решили уволить тренера после унизительного разгрома от «Уотфорда» (1:4). Ситуация действительно ужасная: «МЮ» проиграл 5 из 7 последних матчей в АПЛ, а Роналду почти не забивает в чемпионате. Неудивительно, что некоторые игроки плакали после поражения. Естественно, после такого руководство манкунианцев хочет во что бы то ни стало нанять Зидана и готово улучшить предложение французу.

В остальных матчах АПЛ тоже было интересно: «Ливерпуль» разнес «Арсенал» (4:0), «Челси» разгромил «Лестер» (3:0). А здесь можно найти другие результаты дня.

4. Хави удачно дебютировал в роли тренера «Барсы», обыграв «Эспаньол» (1:0). Легенда «блауграны» сразу показал, что доверяет молодым, поставив в старт 17-летнего дебютанта Ильяса Ахомаша.

Также в субботу в Ла Лиге «Севилья» сыграла вничью с «Алавесом» (2:2), «Атлетико» победил «Осасуну» (1:0). Остальные результаты – тут.

5. В КХЛ московское «Динамо» победило «Салават Юлаев» (3:1), «Йокерит» уступил «Спартаку» (2:4), «Ак Барс» на выезде переиграл «Торпедо» (3:2 ОТ). Остальные результаты – здесь.

6. Медведев вышел в финал итогового турнира ATP, обыграв Каспера Рууда в 1/2 финала. В решающем матче с Даниилом сыграет Александр Зверев, в трех сетах победивший Новака Джоковича.

7. НХЛ. «Флорида» с Бобровским в воротах (35 сэйвов) продолжила штамповать домашние победы, обыграв «Миннесоту» (5:4), которой не хватило 1+1 от Капризова. «Тампа» прервала серию матчей с очками, проиграв «Нью-Джерси» (3:5), Василевский пропустил все 5 шайб. Все результаты дня – здесь.

8. Щербакова победила на Гран-при Франции по фигурному катанию, несмотря на падение, Косторная заняла второе место, Хигучи – 3-я, Синицына – 4-я. У мужчин победу одержал Кагияма, Алиев занял 5-е место, Мозалев – 7-е, Даниелян – 10-е.

В соревнованиях пар выиграли Бойкова и Козловский, Артемьева и Назарычев заняли 2-е место, Джеймс и Редфорд – 4-е. В танцах на льду не было равных дуэту Пападакис – Сизерон, Степанова и Букин стали третьими, Морозова и Багин – 6-е.

9. Лионель Месси наконец-то забил первый гол в Лиге 1 (чему был очень рад) и помог «ПСЖ» обыграть «Нант» (3:1). В другом матче чемпионата Франции «Ренн» победил «Монпелье».

10. В Серии А «Ювентус» спокойно обыграл «Лацио» (2:0) благодаря двум пенальти (один из которых вызвал большое недовольство у Сарри). «Фиорентина» и «Милан» устроили перестрелку с 7 голами (4:3), участие в которой принял Златан Ибрагимович: 40-летний швед сделал дубль и установил рекорд чемпионата. «Аталанта» забила 5 голов «Специи» (5:2), но Алексей Миранчук не принял участия ни в одном: он в 12-й раз подряд начал матч в запасе и так и не вышел на поле.

11. Ужасные новости об Агуэро: пишут, что Серхио завершит карьеру из-за проблем с сердцем. Объявление запланировано на следующую неделю.

12. В квалификации к этапу «Формулы-1» в Катаре Хэмилтон выиграл поул, Ферстаппен стал вторым, Боттас – третий, Мазепин – 20-й. Но все еще может измениться: Ферстаппена вызвали к стюардам из-за игнорирования желтых флагов, а вслед за ним и Боттаса с Сайнсом.

13. НБА. 32+20 Янниса помогли «Милуоки» обыграть «Орландо», «Миннесота» разгромила «Мемфис» и другие результаты.

14. В Бундеслиге «Байер» дома обыграл «Бохум» (1:0), «Боруссия» Дортмунд победила «Штутгарт» (2:1), «Вольфсбург» поделил очки с «Арминией» (2:2). Остальные результаты – здесь.

15. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассматривает возможность дипломатического бойкота Олимпиады в Пекине. В правительстве страны ведутся активные дискуссии по этому вопросу.

16. Непривитых от коронавируса теннисистов не допустят на Australian Open.

17. Нисканен выиграл отборочную гонку сборной России на Кубок мира на 15 км классическим стилем, Червоткин – 2-й, Якимушкин – 3-й, Большунов – 5-й.

18. Кубинка обвинила окружение Марадоны в торговле людьми для эксплуатации и секса. Она дала показания в Аргентине.

19. Что-то в «Барселоне» меняется, а что-то вечно: Дембеле снова опоздал на тренировку. Усман перепутал расписание.

Цитаты дня.

Сульшер об 1:4 с «Уотфордом»: «МЮ» подвел болельщиков. Мы в плохом положении, но это часть футбола»

Руй Витория: «Я первый раз видел, чтобы добавили две минуты. Мы «Спартак», это большой, если не самый большой клуб России»

«Саудовская Аравия – жесткая страна, особенно к женщинам. Но и у меня мурашки бежали, когда исламская полиция подходила». Экс-тренер «Спартака» Чернышов о работе

Татьяна Тарасова: «Я не понимаю произвольную Косторной. Смотреть эту программу очень тяжело»

Ромарио: «В Бразилии каждые 38 минут умирает человек из-за рака простаты»

«В сборной зачем-то Ионов, Бакаев – посторонние люди. Если они в РПЛ не выделяются, зачем их выпускать там?» Орлов о Карпине

Перес о Суперлиге: «Футбол умрет, если ничего не делать. УЕФА признает вердикт Суда Евросоюза, никто не выше закона»

«Яйца на кухне с женой показывать надо. Их обиды похожи на детский сад». Юран о конфликте Дзюбы и Карпина