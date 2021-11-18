«Ливерпуль» разгромил «Арсенал» (4:0) и вышел на 2-е место в АПЛ

В 12-м туре АПЛ в субботу крупно обыграл (4:0).

вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Благодаря этой победе команда Юргена Клоппа набрала 25 очков и идет второй в АПЛ на данную минуту, на 4 балла отставая от лидирующего «Челси».

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ