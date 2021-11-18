«Ливерпуль» разгромил «Арсенал» (4:0) и вышел на 2-е место в АПЛ

В 12-м туре АПЛ в субботу «Ливерпуль» крупно обыграл «Арсенал» (4:0).
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Благодаря этой победе команда Юргена Клоппа набрала 25 очков и идет второй в АПЛ на данную минуту, на 4 балла отставая от лидирующего «Челси».
- Дата проведения
- 20 ноября, 20.30, «Энфилд»
- Голы:
- 1:0 – 39 Мане, 2:0 – 52 Диогу Жота, 3:0 – 73 Салах, 4:0 – 77 Минамино.
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Ливерпуль –
Алиссон, Александер-Арнолд, Матип, ван Дейк, Цимикас, Тиаго Алькантара (Мортон, 84), Окслейд-Чемберлен (Хендерсон, 76), Фабиньо, Салах, Мане, Диогу Жота (Минамино, 76).
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Арсенал –
Рэмсдейл, Томиясу, Габриэл, Уайт, Нуну Тавареш, Сака, Смит-Роу, Парти (Эль-Ненни, 84), Локонга (Мэйтленд-Найлз, 53), Ляказетт (Эдегор, 67), Обамеянг.