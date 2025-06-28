  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Торпедо» проведет на «Арене Химки» большую часть домашних игр сезона: «На стадионе меняют газон с натурального на искусственный»
18

«Торпедо» проведет на «Арене Химки» большую часть домашних игр сезона: «На стадионе меняют газон с натурального на искусственный»

«Торпедо» будет играть на «Арене Химки» в следующем сезоне.

«В новом сезоне большую часть домашних игр черно-белые проведут на «Арене Химки». Руководство арены уведомило наш клуб, что в летнюю паузу на этом стадионе производится замена газона с натурального на искусственный. Все работы будут завершены к началу сезона.

Строительство нашей новой арены на Восточной улице продолжается: ранее озвученные сроки готовности и сдачи объекта будут соблюдены. Ни о каких перебоях и проблемах с финансированием строительных работ речи нет», – говорится в заявлении гендиректора клуба Сергея Синяева. 

Ранее стало известно, что в отношении владельца клуба Леонида Соболева и директора Валерия Скородумова возбудили уголовное дело по статье 184 УК часть 2 («Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования»). Руководителей московского клуба подозревают в попытке подкупить судью Максима Перезву за принятие решений в пользу клуба. 

Мещанский суд Москвы вынес решение о заключении Соболева и Скородумова под стражу, а бухгалтера Елену Волкову отправил под домашний арест. 

Гендиректор «Торпедо» Синяев: «Клуб финансово стабилен. Своевременно предоставили все документы, подтверждающие финансовые гарантии для участия в РПЛ»

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт «Торпедо»
logoТорпедо
logoпремьер-лига Россия
Сергей Синяев
Арена Химки
logoПервая лига
стадионы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Гендиректор «Торпедо» Синяев: «Клуб финансово стабилен. Своевременно предоставили все документы, подтверждающие финансовые гарантии для участия в РПЛ»
9сегодня, 15:54
«Фернандес – фуфло самое настоящее. Он в России понты навел для кухарок, а в Бразилии никому не нужен. 10 лет болтался в ЦСКА и по-русски не научился разговаривать». Пономарев о Марио
117сегодня, 09:43
Главные новости
Роналду советует посетить Саудовскую Аравию: «Знаю историю страны и что многое поменялось. Здесь здорово, чудесная культура. Приезжаю на Красное море не просто так, а потому что нравится»
711 минут назад
Кто из английских звезд болеет за «Манчестер Сити»? И еще 47 вопросов про футбол
12 минут назадСпецпроект
УЕФА назначил «Лиону» штраф в размере 50 млн евро. 12,5 млн придется перевести в любом случае, выплата 37,5 млн зависит от выполнения ряда финансовых требований (L’Equipe)
2235 минут назад
«МЮ», вероятно, придется доплачивать Рэшфорду, Гарначо и Антони в случае аренды. Убедить другие команды взять на себя всю их зарплату будет тяжело из-за слабой переговорной позиции
1054 минуты назад
Унаи не хочет в «Спартак» и сообщил об этом «Марселю». Клуб Лиги 1 пытается переубедить хавбека сборной Марокко (Gazzetta.gr)
27сегодня, 20:12Видео
«Челси» почти за 55 млн фунтов покупает Гиттенса у «Боруссии». Вингер проходит медосмотр
11сегодня, 20:02
Клубный ЧМ. 1/8 финала. «Челси» против «Бенфики», «Палмейрас» обыграл «Ботафого»
198сегодня, 20:00Live
Рамос, Олисе, Фран Гарсия, Энцо, Отаменди и Буну – в сборной группового этапа КЧМ от Goal
14сегодня, 19:48
Глушаков о карьере в политике: «Все возможно, я ни от чего не зарекаюсь. Дзюба справился бы с ролью депутата Госдумы»
27сегодня, 19:46
Роналду верит, что саудовская лига входит в топ-5: «Те, кто не играл здесь и утверждает обратное, не смыслят в футболе. А ЧМ-2034 будет самым прекрасным в истории»
73сегодня, 19:34
Ко всем новостям
Последние новости
Валерий Карпин: «Динамо» интересуется Сергеевым. Я не участвую в переговорах»
7 минут назад
«Зенит» хочет отдать Кирша в аренду «Черноморцу» (Metaratings)
223 минуты назад
Андрей Аршавин: «Тикнизян был близок к «Зениту», а разница в зарплате была не настолько велика. «Локомотив» сам не хотел оставлять его в России»
24 минуты назад
Евро-2025 (U21). Финал. Англия против Германии
1428 минут назадLive
Рейна о лучших вратарях его поколения и самом сложном сопернике: «Касильяс и Вальдес, в Европе – ван дер Сар, Буффон, Чех. Встречи с Дрогба превращались в настоящий кошмар»
537 минут назад
«Брайтон» отклонил два предложения о трансфере Жоао Педро на 50 млн фунтов – скорее всего, от «Челси» и «Ньюкасла». «Чайки» хотят не менее 60 млн
251 минуту назад
Радимов о Мусаеве: «Объективно лучший тренер сезона. Выиграл чемпионат с «Краснодаром» после шести лет доминирования «Зенита». Точка»
3сегодня, 20:17
Гаджиев о драке «Краснодара» и «Динамо» Махачкала: «Ситуацию Зидана и Матерацци нельзя создавать ни при каких обстоятельствах. Оштрафуем участников стычки»
сегодня, 20:09
«Бенфика» – «Челси». Ди Мария и Делап играют. Онлайн-трансляция
7сегодня, 20:01Live
Ямаль выложил фото Марадоны времен «Барсы» с десяткой на спине. Ламин может получить этот номер в следующем сезоне
11сегодня, 19:27Фото