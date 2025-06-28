«Торпедо» проведет на «Арене Химки» большую часть домашних игр сезона: «На стадионе меняют газон с натурального на искусственный»

«Торпедо» будет играть на «Арене Химки» в следующем сезоне.

«В новом сезоне большую часть домашних игр черно-белые проведут на «Арене Химки ». Руководство арены уведомило наш клуб, что в летнюю паузу на этом стадионе производится замена газона с натурального на искусственный. Все работы будут завершены к началу сезона.

Строительство нашей новой арены на Восточной улице продолжается: ранее озвученные сроки готовности и сдачи объекта будут соблюдены. Ни о каких перебоях и проблемах с финансированием строительных работ речи нет», – говорится в заявлении гендиректора клуба Сергея Синяева.

Ранее стало известно, что в отношении владельца клуба Леонида Соболева и директора Валерия Скородумова возбудили уголовное дело по статье 184 УК часть 2 («Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования»). Руководителей московского клуба подозревают в попытке подкупить судью Максима Перезву за принятие решений в пользу клуба.

Мещанский суд Москвы вынес решение о заключении Соболева и Скородумова под стражу, а бухгалтера Елену Волкову отправил под домашний арест.

Гендиректор «Торпедо» Синяев: «Клуб финансово стабилен. Своевременно предоставили все документы, подтверждающие финансовые гарантии для участия в РПЛ»