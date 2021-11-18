Сарри о пенальти в пользу «Юве»: «Явная ошибка ВАР. Повторил судье слова Гасперини: такие «пенальтишки» дают только в Италии»

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри высказался о поражении от «Ювентуса» в матче 13-го тура Серии А (0:2).

Об игре

«Мы хорошо начали, но потом они поменяли схему, выпустив Кулусевского, и играли всемером за линией мяча. До 75-й минуты мы играли хорошо, не позволяя ничего создать, жаль, что наши моменты не были опасными».

О первом пенальти

«Для меня это выглядит как явная ошибка ВАР. Катальди появился перед Моратой, который затем столкнулся с ним в движении. Если спросить у ВАР о похожих эпизодах, то почему не назначили пенальти за толчок Педро? Судья был в двух метрах, а ВАР совершал невероятные ошибки.

Я сказал Ди Белло (арбитру матча – прим. Sports.ru), что Гасперини называет это «пенальтишки». Такое дают только в Италии», – сказал Сарри.