⚡ Пападакис и Сизерон выиграли Гран-при Франции в танцах на льду, Степанова и Букин – 3-и, Морозова и Багин – 6-е

Сегодня во французском Гренобле на пятом этапе Гран-при по фигурному катанию дуэты выступили с произвольными танцами.
Итоговую победу одержали французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон. Россияне Александра Степанова и Иван Букин – третьи, Аннабель Морозова и Андрей Багин – 6-е.
Гран-при по фигурному катанию
5-й этап
Гран-при Франции (Internationaux de France)
Гренобль, Франция
Танцы на льду
Итоговое положение
1. Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон (Франция) – 221,25
2. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада) – 203,16
3. Александра Степанова – Иван Букин (Россия) – 200,29
4. Евгения Лопарева – Жофре Бриссо (Франция) – 175,94
5. Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко (США) – 175,91
6. Аннабель Морозова – Андрей Багин (Россия) – 172,32
7. Юлия Турккила – Маттиас Верслуйс (Финляндия) – 171,02
8. Эллисон Рид – Саулиус Амбрулевичюс (Литва) – 169,83
9. Луасиа Демужо – Тео Ле Мерсье (Франция) – 156,51
10. Йеннифер Янсе ван Ренсбург – Беньямин Штефан (Германия) – 154,09
Произвольный танец
1. Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон (Франция) – 132,17
2. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада) – 121,81
3. Александра Степанова – Иван Букин (Россия) – 120,40
4. Евгения Лопарева – Жофре Бриссо (Франция) – 106,71
5. Юлия Турккила – Маттиас Верслуйс (Финляндия) – 106,40
6. Эллисон Рид – Саулиус Амбрулевичюс (Литва) – 105,40
7. Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко (США) – 105,17
8. Аннабель Морозова – Андрей Багин (Россия) – 103,87
9. Йеннифер Янсе ван Ренсбург – Беньямин Штефан (Германия) – 96,95
10. Луасиа Демужо – Тео Ле Мерсье (Франция) – 92,66