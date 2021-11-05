⚡ Пападакис и Сизерон выиграли Гран-при Франции в танцах на льду, Степанова и Букин – 3-и, Морозова и Багин – 6-е

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Сегодня во французском Гренобле на пятом этапе Гран-при по фигурному катанию дуэты выступили с произвольными танцами.

Итоговую победу одержали французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон. Россияне Александра Степанова и Иван Букин – третьи, Аннабель Морозова и Андрей Багин – 6-е.

Гран-при по фигурному катанию

5-й этап

Гран-при Франции (Internationaux de France)

Гренобль, Франция

Танцы на льду

Итоговое положение

1. Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон (Франция) – 221,25

2. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада) – 203,16

3. Александра Степанова – Иван Букин (Россия) – 200,29

4. Евгения Лопарева – Жофре Бриссо (Франция) – 175,94

5. Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко (США) – 175,91

6. Аннабель Морозова – Андрей Багин (Россия) – 172,32

7. Юлия Турккила – Маттиас Верслуйс (Финляндия) – 171,02

8. Эллисон Рид – Саулиус Амбрулевичюс (Литва) – 169,83

9. Луасиа Демужо – Тео Ле Мерсье (Франция) – 156,51

10. Йеннифер Янсе ван Ренсбург – Беньямин Штефан (Германия) – 154,09

Произвольный танец

1. Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон (Франция) – 132,17

2. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада) – 121,81

3. Александра Степанова – Иван Букин (Россия) – 120,40

4. Евгения Лопарева – Жофре Бриссо (Франция) – 106,71

5. Юлия Турккила – Маттиас Верслуйс (Финляндия) – 106,40

6. Эллисон Рид – Саулиус Амбрулевичюс (Литва) – 105,40

7. Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко (США) – 105,17

8. Аннабель Морозова – Андрей Багин (Россия) – 103,87

9. Йеннифер Янсе ван Ренсбург – Беньямин Штефан (Германия) – 96,95

10. Луасиа Демужо – Тео Ле Мерсье (Франция) – 92,66

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