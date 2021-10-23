Гран-при Франции. Бойкова и Козловский, Артемьева и Назарычев, Джеймс и Редфорд выходят на лед с произвольными программами

20 ноября во французском Гренобле на пятом этапе Гран-при по фигурному катанию пары выступят с произвольными программами.

После короткой лидируют россияне и , их соотечественники Юлия Артемьева и Михаил Назарычев - 2-е.

Гран-при по фигурному катанию

5-й этап

Гран-при Франции (Internationaux de France)

Гренобль, Франция

Пары

Произвольная программа

Начало – 21:10 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.

Первая разминка

1. Колин Керивен – Антуан Пьерр (Франция)

2. Юлия Щетинина – Марк Мадьяр (Венгрия)

3. Камилла Ковалев – Павел Ковалев (Франция)

4. Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия)

Вторая разминка

5. Алекса Книрим – (США)

6. Ванесса Джеймс – (Канада)

7. Юлия Артемьева – Михаил Назарычев (Россия) – 22:12

8. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский (Россия) – 22:19

Положение после короткой программы

1. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский (Россия) – 77,17

2. Юлия Артемьева – Михаил Назарычев (Россия) – 73,02

3. – Эрик Редфорд (Канада) – 71,84

4. Алекса Книрим – Брендон Фрэйзер (США) – 70,15

5. Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия) – 64,60

6. Камилла Ковалев – Павел Ковалев (Франция) – 55,25

7. Юлия Щетинина – Марк Мадьяр (Венгрия) – 52,26

8. Колин Керивен – Антуан Пьерр (Франция) – 51,93

Расписание Гран-при Франции по фигурному катанию. Там выступят Щербакова, Косторная, Алиев, Степанова и Букин, Пападакис и Сизерон